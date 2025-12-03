Alfonso Signorini, i dubbi sul Grande Fratello Vip: “Mi manca la televisione”

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Alfonso Signorini

Alfonso Signorini torna a parlare di sé e, per farlo, sceglie le colonne di Chi. Il direttore editoriale del magazine, conduttore, autore e regista teatrale, si è concesso un’intervista parecchio ampio, con la quale ha attraversato piani diversi della sua vita: l’amore, il lavoro, la nostalgia della televisione e il filo autobiografico che ha nutrito il suo primo romanzo.

La confessione di Alfonso Signorini

Partendo proprio dal libro, Alfonso Signorini ha svelato quanto il suo vissuto abbia finito per contaminare la narrativa. E, inevitabilmente, il discorso si è spostato sull’amore, un tema che affronta apertamente e da anni. Nella sua ultima ospitata a Che tempo che fa, ha perfino parlato ancora del matrimonio che intende celebrare tra non più di due anni.

“Io non sono un tipo da follie per amore – racconta – perché l’amore non ha bisogno di gesti eclatanti. Si costruisce lentamente, giorno dopo giorno. I colpi di scena non fanno per me”, ha rivelato.

Parole che diventano quasi una dichiarazione pubblica di ciò che lo lega da anni al compagno Paolo Galimberti, con cui dovrebbe convolare a nozze nel 2027. Un rapporto solido, cresciuto lontano dai riflettori e protetto per anni, rafforzato dalla quotidianità e da un equilibrio che Signorini non esita a definire una conquista.

Non manca un riferimento al suo percorso personale, quello che lo ha portato, trentenne, a fare coming out: un passaggio tardivo secondo i suoi stessi standard, ma necessario per costruire il tipo di vita che oggi rivendica con serenità. “Il matrimonio è un passo che voglio affrontare sentendomi totalmente sicuro”, spiega, lasciando intuire quanto la maturità emotiva sia per lui una condizione imprescindibile.

La nostalgia della tv

Nel romanzo, uno dei personaggi porta con sé fragilità e ricordi che appartengono a lui stesso. “La sua struttura mentale sensibile, l’essere solitario, l’adolescenza difficile… sono le mie”, ammette. Persino l’episodio traumatico della caduta in piscina, vissuto da bambino per dispetto, è un ricordo che ha voluto trasformare in letteratura. Un modo, forse, per riappropriarsi di un passato che continua a influenzare il suo presente.

Il conduttore non nasconde nemmeno il proprio rapporto con il lusso, visto non come fine ma come conseguenza di un percorso personale: “Chi non sogna la raffinatezza, la cultura, la bellezza? Le ho desiderate e poi realizzate, ma non ne ho fatto un idolo. Non mi sono mai inaridito”.

Il ritorno in tv, i dubbi sul Grande Fratello Vip

Sul finale dell’intervista, Signorini lascia trapelare un’ombra di nostalgia: “La tv mi piace, mi manca anche un po’. Continuo a dirigere opere liriche e a scrivere, ma credo davvero che tornerò sul piccolo schermo”.

Nulla di più, almeno per ora. I suoi prossimi progetti televisivi restano blindati, ma la domanda sorge spontanea: tornerà davvero a guidare il Grande Fratello Vip, e soprattutto quando?

Un’ipotesi che circola da mesi e che l’intervista non conferma ma nemmeno smentisce davvero. La sensazione, però, è che Signorini non abbia affatto chiuso la porta al reality che più di tutti ha contribuito a modellare la sua immagine televisiva. E che, tra le pagine del suo nuovo corso professionale, ci sia ancora spazio per un ritorno da protagonista.