“Scrivo queste righe per fare chiarezza sulle cause della prematura scomparsa di Paola”. Paola Marella, volto di Real Time e architetta, donna conosciuta per la sua incredibile resilienza e per l’ingegno, si è spenta il 21 settembre 2024. Nella giornata di ieri, 24 settembre, il marito Domenico ha scritto un messaggio su Instagram per spiegare il percorso di Paola negli ultimi anni, per raccontare la sua forza, ma anche per ispirare tutte le persone che si trovano a combattere contro la malattia.

Come è morta Paola Marella: parla il marito Domenico

“Lei per prima, non avrebbe mai voluto che le donne colpite da tumore al seno potessero vedere in questo triste accadimento un motivo di sconforto o di paura”, è il marito Domenico “Nico” a scrivere, il compagno di Paola Marella da una vita. Una relazione, la loro, che durava da decenni: si erano sposati nel 1995, hanno avuto il figlio Nicola e si sono tenuti per mano fino alla fine.

Nella stories su Instagram, Domenico spiega che le cure a cui negli ultimi anni si era sottoposta la Marella non erano dovute a una recidiva per il tumore al seno diagnosticato nel 2012 (era guarita), bensì per un adenocarcinoma duttale del pancreas metastatico. Una lotta che negli ultimi anni, dal 2021, momento in cui le era stato diagnosticato, l’ha portata a sottoporsi a 38 chemioterapie.

“Il 31 dicembre 2021 ha iniziato il primo ciclo di 38 chemioterapie in 24 mesi con la conseguente perdita totale dei capelli. A ottobre 2021 l’equipe medica che l’ha avuta in cura ha effettuato un intervento; successivamente ha eseguito diversi cicli di radioterapia e infine 8 cicli di terapia targhettizzata negli Stati Uniti con altrettanti viaggi di andata e ritorno intercontinentale. Dodici giorni fa, purtroppo, l’annuncio dell’ineluttabile”.

Il marito: “Questa era la luce abbagliante che Paola emanava”

Oltre al chiarimento sulle cause della morte di Paola Marella, il marito Domenico ha raccontato, in parte, il periodo buio, ma ponendo l’accento sulla sua enorme forza e voglia di vivere. La sua scomparsa ha lasciato attoniti i tanti fan: solo pochi giorni prima, aveva condiviso un video su Instagram. “Determinata senza lamentarsi mai, e sempre con il sorriso con amici, colleghi e parenti, Paola non ha mai voluto fermarsi”, e così aveva continuato il suo percorso lavorativo, i suoi racconti social. Tutto frutto della determinazione, con il forte desiderio di trasmettere positività. Un aspetto che ha caratterizzato la Marella per tutta la vita.

“Uno sprone per tutti quelli che incontrava e che affrontavano lo stesso calvario. Questa era la luce abbagliante che Paola emanava”. Nessuno era a conoscenza della gravità delle condizioni di salute, fatta eccezione per la famiglia e per gli amici più cari. Solo lo scorso luglio, la conduttrice era andata in vacanza nel suo “posto del cuore”, con il marito Domenico e il figlio Nicola. Legatissima alla sua famiglia, ad agosto aveva scritto una dedica dolcissima per il figlio, per il suo 29esimo compleanno, raccontando che diventare genitore le aveva permesso di scoprire un amore incondizionato e totale. E ora Domenico e Nicola accolgono l’amore che Paola ha lasciato, fonte di quella stessa forza e determinazione per cui tutti l’abbiamo stimata profondamente.