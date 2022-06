Ornella Muti di nuovo nonna, è nato Edoardo: la tenera foto su Instagram con il nipotino

Ornella Muti: la sua vita in foto, tra cinema, amori e passioni

Non c’è gioia più grande della nascita di un bimbo: Ornella Muti ha voluto accogliere il piccolo Edoardo condividendo una foto dolcissima sui social, annunciando così di essere diventata nuovamente nonna. Per l’attrice, questo è il quarto nipotino. Ma l’emozione è sempre la stessa, incommensurabile.

Ornella Muti di nuovo nonna, l’annuncio

Nelle scorse ore, Ornella Muti ha annunciato la nascita del suo nipotino Edoardo, figlio di Andrea Fachinetti e della sua compagna Carola. Grandissima è la felicità di tutta la famiglia, che ha accolto a braccia aperte il nuovo arrivato. L’attrice ha voluto festeggiare anche su Instagram, pubblicando un paio di tenerissimi scatti che la vedono seduta davanti alla carrozzina, in dolce contemplazione del bebè – che le stringe un dito con il suo minuscolo pugnetto.

“Ecco il quarto nipotino: Edoardo” – ha scritto a didascalia delle bellissime foto, rivelando così anche il nome scelto dai genitori – “Si vede solo la sua manina avvolta al dito della nonna. I neonati sono sacri e vanno protetti dai social”. Con grande accortezza, la Muti ha fatto in modo che il volto del nipotino non fosse inquadrato. La riservatezza è importante, soprattutto quando si parla di bambini, e comunque la decisione di mostrare il piccolo dovrebbe spettare solamente alla mamma e al papà.

Anche Naike Rivelli, la figlia maggiore di Ornella, ha manifestato la sua gioia su Instagram. Tra le sue storie, ha dapprima condiviso le splendide foto della Muti in compagnia del suo nipotino, quindi ha pubblicato qualche immagine della neo mamma che stringe a sé il piccolo Edoardo – anche stavolta ben protetto dai flash. È un quadretto di grande dolcezza, quello che emerge dalle foto: la famiglia si sta godendo questi momenti irripetibili.

Ornella Muti, il figlio Andrea è diventato papà

Andrea Fachinetti e Carola sono diventati genitori del piccolo Edoardo, dopo una lunghissima attesa. Ad annunciare la gravidanza, qualche mese fa, era stata proprio la compagna di Andrea: regalando ai fan una meravigliosa foto con il pancione, aveva svelato di essere in dolce attesa ormai da tempo. La coppia ha vissuto questi momenti magici nel massimo della riservatezza, cosa che da sempre li contraddistingue. Ad eccezione della lieta novella – ovviamente subito condivisa da nonna Ornella -, entrambi hanno mantenuto il silenzio durante tutta la gestazione.

Per la Muti, questo è il quarto nipotino. L’attrice ha tre figli: Naike Rivelli, nata da un misterioso innamorato la cui identità non è mai stata svelata, e Carolina e Andrea Fachinetti, frutto del suo secondo matrimonio con Federico. La primogenita è da tempo mamma di Akash, nato nel 1996. Carolina ha invece avuto due splendidi bimbi, Alessandro e Giulia, con il compagno Andrea Longhi. Quest’ultimo, dopo una difficilissima battaglia contro un tumore, si è spento nel 2020 lasciando un terribile vuoto in tutta la famiglia.

Un vuoto che solo i sorrisi innocenti dei bimbi possono tentare di colmare: Ornella Muti e sua figlia Carolina si sono fatte forza insieme, guardando avanti per il bene della loro famiglia. E l’arrivo del piccolo Edoardo non può che contribuire a riportare un po’ di felicità e un futuro più sereno.