Orietta Berti racconta il suo dolore a Verissimo, la perdita della nipote a soli 20 anni: “Era bellissima”

Orietta Berti, la celebre cantante e icona della musica leggera italiana, ha vissuto un momento di intensa commozione durante la sua recente partecipazione a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. L’artista, sempre sorridente e nota per il suo spirito positivo, si è mostrata in una luce inedita: quella di una nonna col cuore spezzato, sopraffatta dal dolore per la perdita della sua amata nipote.

Le parole di Orietta Berti: un dolore ancora vivo

Accompagnata dai figli Omar e Otis, Orietta Berti ha parlato della sua famiglia e dei ricordi che la legano profondamente ai momenti passati. Tuttavia, è stato durante la visione di uno dei famosi video di Silvia Toffanin, proiettato nello studio, che l’emozione ha preso il sopravvento.

Tra le immagini dei figli da bambini e dei momenti di gioia, è comparsa la figura della nipote Orietta, scomparsa tragicamente a soli 20 anni a causa di una grave malattia.

“C’era la mia nipotina Orietta che se n’è andata a 20 anni. L’abbiamo cresciuta noi, la sua mamma aveva un grande negozio e lei stava sempre con noi. Era una ragazza bellissima, si è ammalata a 17 anni e a 20 anni se n’è andata”, ha confessato Orietta Berti con la voce rotta dall’emozione.

Queste parole, cariche di affetto e sofferenza, hanno toccato profondamente il pubblico in studio e i telespettatori a casa. La cantante ha condiviso quanto la perdita della nipote abbia lasciato un vuoto incolmabile, rivelando che non c’è giorno in cui la famiglia non parli di lei.

Orietta Berti ha anche raccontato: “Da quando se n’è andata, abbiamo cancellato le cose che ce la facevano ricordare, ma mi ha fatto piacere rivederla oggi. I suoi genitori hanno subito un trauma che li ha segnati per tutta la vita”. Un dolore che ha toccato l’intera famiglia, rendendo il ricordo di Orietta giovane una presenza costante e, al contempo, una ferita ancora aperta.

In uno studio colmo di emozione, il pubblico ha potuto percepire l’intensità del legame che univa Orietta Berti alla sua famiglia e alla nipote che ha dovuto salutare troppo presto.

La reazione della conduttrice e l’affetto dei figli

Silvia Toffanin, visibilmente scossa dalle parole della cantante, si è alzata per abbracciarla, dimostrando tutto il suo supporto in un momento così delicato. “Orietta, mi dispiace, non ti ho mai vista piangere”, ha commentato la conduttrice, evidenziando come questa testimonianza fosse un raro sguardo sulla fragilità dell’artista.

Anche i figli nati dall’unione tra Orietta Berti e Osvaldo, presenti in studio, si sono commossi, dimostrando il forte legame e l’amore che unisce la famiglia. Omar e Otis, che hanno sempre parlato con grande affetto dei genitori, hanno condiviso l’emozione di quel momento, confermando quanto sia stato difficile affrontare una simile perdita.

Durante l’intervista, Orietta Berti ha rivelato altri aspetti personali legati alla sua famiglia. Parlando dell’amore per i figli, ha ammesso di essere stata una madre poco affettuosa. “L’unica cosa che mi dispiace è che non gli ho insegnato a baciare. Non mi baciano mai perché io non li baciavo da piccoli. Siamo poco espansivi, poco affettuosi, e andando avanti con l’età questa cosa mi manca”, ha raccontato con sincerità, lasciando intravedere un rimpianto velato ma dolce.