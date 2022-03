Oggi questa bellissima donna compie 59 anni. Mamma, moglie e nonna felice

Belen riunisce la famiglia, la nuova vita con Santiago e De Martino

Oggi è un giorno speciale in casa Rodriguez: Cecilia e Belen sono occupate a festeggiare la mamma Veronica Cozzani, la donna più importante della loro vita a cui le due showgirl argentine sono legatissime. Tra una dedica d’amore e l’altra, Veronica appare come una mamma, moglie e nonna davvero felice. Cosa sappiamo di lei?

Il compleanno di Veronica Cozzani

Non è un caso se tutta la famiglia ha sempre seguito Belen, che ha lasciato l’Argentina a soli 17 per fare fortuna in Italia: quello dei Rodriguez è un vero e proprio nucleo unitissimo. I fratelli Cecilia e Jeremias e i genitori Gustavo e Veronica non hanno mai lasciato sola la showgirl, circondandola con tanto amore e infinito supporto. Belen oggi ricambia questo amore con una dedica alla mamma Veronica Cozzani che oggi compie 59 anni. Con un tenerissimo collage di foto pubblicato su Instagram, la conduttrice de Le Iene ha deciso di celebrare la mamma in diversi momenti della vita: dall’infanzia a oggi, passando per tutte le fasi della vita della Cozzani. A coronare il post, una didascalia piena d’amore: “Auguri mamma, 59 anni, una forza della natura. Sei la mia vita intera”.

Oltre a intenerire, il collage mette in risalto un dettaglio sempre sorprendente: l’incredibile somiglianza tra Belen e Veronica, soprattutto nelle foto del passato. Anche Veronica Cozzani, un paio di giorni fa, aveva pubblicato uno scatto con i tre figli molto piccoli, ma soprattutto con una Belen fotocopia della mamma – come molti fan hanno ribadito nei commenti.

Chi è Veronica Cozzani, mamma di Belen e Cecilia

Diventata nonna prima con Santiago (nato dall’amore tra Belen e Stefano De Martino) e ora con la piccola Luna Marì (bambina avuta da Belen con Antonio Spinalbese), Veronica Cozzani è una donna felice e appagata. Sposata con Gustavo Rodriguez, è nata nel 1963. Stabile in Italia da quando il matrimonio tra Belen e Stefano De Martino è naufragato, la madre ha sempre cercato di muoversi spesso dall’Argentina per stare il più possibile accanto alle figlie. Veronica è nata a Buenos Aires, figlia di immigrati italiani provenienti da La Spezia. In Argentina lavorava come insegnante di sostegno appassionatissima: ha sempre raccontato di aver lavorato con bambini di tutte le età, dall’asilo in poi, riuscendo a seguirne alcuni anche dopo la scuola.

Le figlie hanno più volte raccontato quanto stupenda fosse Veronica da giovane (non che adesso non lo sia: resta una donna mozzafiato) e come la sua reale vocazione fosse quella di entrare nel mondo dello spettacolo, inizialmente come modella – desiderio realizzato poi dalle sue amate pargole. Cecilia ha più volte ricordato: “Quando era giovane, mio padre dice che si giravano pure i tavoli a guardarla. Era timidissima, ma una bomba sexy. Molto simile a mia sorella in tanti atteggiamenti, ma quell’altra zero vergogna, almeno si è lanciata. Mia mamma non ha fatto forse quello che voleva fare, avrebbe potuto fare la modella. Mio padre le aveva regalato anche un book dal fotografo. Penso che quel mondo l’affascinasse tanto, attraverso noi vive un po’ quello che avrebbe voluto fare”.

Sempre attiva e aggiornatissima per quanto riguarda l’attualità, si mostra raramente in televisione. Al momento è infatti molto presa con i suoi adorati nipotini.