Nathan Lacy, chi è il nuovo amore di Bella Hadid

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Bella Hadid

Bella Hadid sembra avere proprio un debole per i cowboy. Dopo la fine dell’amore con Adan Banuelos, la top model ha ufficializzato la relazione con Nathan Lacy, accomunato al suo ex dalla passione per i rodeo. Dopo mesi di indiscrezioni, la notizia è venuta allo scoperto con la pubblicazione sui social di alcuni scatti che non lasciano spazio ad alcun dubbio.

Chi è Nathan Lacy, il nuovo fidanzato di Bella Hadid

Una partita di hockey per ufficializzare la sua nuova relazione: Bella Hadid ha approfittato di un carousel dedicato al match tra i Colorado Avalanche e i Detroit Red Wings per pubblicare una serie di scatti in compagnia di Nathan Lacy. Nelle immagini, i due si baciano e assistono alla partita complici e abbracciati.

“Ho sempre amato l’hockey, fin da quando vivevo a New York. E, avendo il Colorado nel cuore ed essendo cresciuta qui fin da piccola, immagino fosse solo questione di tempo prima che trovassi la strada per arrivare ai @coloradoavalanche”, ha scritto la modella nella didascalia che accompagna gli scatti. A catturare l’attenzione, tuttavia, sono state le immagini in cui Bella abbraccia e sorride in compagnia dell’uomo misterioso al suo fianco.

Il fortunato in questione è il 38enne Nathan Lacy, originario del Colorado. Fratello di una cara amica di Hadid, lavora nell’azienda di costruzioni di famiglia come preventista e project manager. Proprio dai genitori ha ereditato la passione per l’allevamento dei cavalli da cutting, una disciplina equestre western nella quale il cavallo deve separare un bovino dalla mandria. A testimoniare la passione di Nathan per il mondo dei ranch sono anche alcuni scatti che lo ritraggono in abiti tradizionali da cowboy.

Bella Hadid, l’inizio della nuova relazione

I primi avvistamenti di Bella Hadid e Nathan Lacy risalgono allo scorso febbraio, quando i due furono immortalati insieme alla Milano Fashion Week. Alla fine dell’estate, i pettegolezzi su una presunta relazione erano cresciuti: in alcuni scatti, il manager e la modella apparivano molto affiatati dopo aver fatto la spesa insieme. La conferma è comunque arrivata con la pubblicazione di alcune foto sui social da parte di Hadid, che sembrano ufficializzare la liaison.

La storia d’amore con Lacy arriva diversi mesi dopo l’addio ad Adan Banuelos, cowboy professionista a cui Bella è stata legata per due anni fino allo scorso gennaio. Anche in questo caso, la top model aveva scelto di venire allo scoperto con un carosello di foto pubblicate sui social a febbraio 2024.

A pesare sulla separazione sarebbero state le diverse prospettive dei due: Adan avrebbe voluto costruire la sua vita di coppia con Bella in Texas, mentre lei avrebbe preferito tornare a New York e Los Angeles per concentrarsi sulla sua carriera in passerella, parzialmente interrotta a causa di alcuni seri problemi di salute. Secondo Page Six, la relazione sarebbe stata inoltre spesso turbolenta e segnata da numerosi litigi. A distanza di mesi, l’indossatrice sembra comunque aver finalmente ritrovato il sorriso grazie a Nathan, con il quale, chissà, potrebbe finalmente realizzare il suo sogno di creare una famiglia.