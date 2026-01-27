Bella Hadid e Adan Banuelos si sono lasciati dopo due anni: rottura “tumultuosa”

Dopo alti e bassi, la coppia è scoppiata: Bella Hadid e Adan Banuelos si dicono addio dopo due anni insieme

IPA Adan Banuelos e Bella Hadid

Le indiscrezioni delle ultime ore stanno scrivendo la parola “fine” alla storia d’amore tra Bella Hadid e Adan Banuelos, il cowboy con cui la top model aveva iniziato una nuova vita in Texas. Dopo due anni insieme, e svariati alti e bassi, hanno scelto di dirsi addio.

Bella Hadid e Adan Banuelos, fine dell’amore dopo due anni

Il primo ad averli paparazzati insieme era stato Tmz, nel lontano ottobre 2023, quando le voci sulla loro relazione si erano intensificate. Poi, a febbraio del 2024, l’ufficializzazione della storia d’amore, con un post su Instagram in occasione di San Valentino. Per Adan Banuelos, Bella Hadid aveva abbandonato momentaneamente le luci scintillanti del suo attico a New York per trasferirsi in Texas, segnando l’inizio di una nuova vita da cowgirl. Ma la relazione, stando a quanto riportato da Page Six, avrebbe avuto non pochi alti e bassi.

La rottura è complicata, e arriva dopo una relazione altrettanto tumultuosa: Hadid e Banuelos sono stati uniti non solo da un legame affettivo, ma anche commerciale. Nel corso degli anni insieme hanno acquistato dei cavalli da “milioni di dollari”. Dal giugno 2025, i due “erano in rotta di collisione”: nonostante gli avvistamenti recenti e l’anniversario a ottobre, con tanto di dichiarazione d’amore pubblica da parte di Adan, alla fine l’ormai ex coppia ha scelto di lasciarsi.

Pochi mesi fa, la Hadid aveva dichiarato di essere pronta a “mettere su famiglia con Adan”. A British Vogue, a maggio del 2025, aveva spiegato di pensare alla famiglia. “Non vedo l’ora di diventare mamma. Penso di essere qualcuno per molte persone, ma questo cambierà la mia vita. E non vedo l’ora”. Aveva aggiunto di non essere cresciuta con il pensiero costante del matrimonio, ma qualcosa era cambiato. “Sono arrivata a un punto in cui dico: ‘Sai cosa? È qualcosa che fa per me’. Penso che mi renderebbe davvero felice”.

Bella Hadid “positiva” dopo la rottura

Secondo Entertainment Tonight, Bella Hadid si sta impegnando per superare la rottura da Adan: al di là degli alti e bassi di cui parlano i media, aveva comunque creduto molto in questa relazione e si era spesa tantissimo per farla funzionare. “Sta facendo del suo meglio per rimanere positiva e distrarsi dopo la loro separazione. Si è tenuta impegnata con il lavoro e ha trascorso del tempo con gli amici più cari. Sta ancora elaborando la rottura, dato che era una relazione molto seria”.

Il 9 ottobre 2025, giorno del loro anniversario, Banuelos aveva dedicato parole piene d’amore a Bella, condividendo numerosi scatti romantici sui social. “Ottobre è diventato un mese speciale. È il mese che Dio ti ha mandato. Anche con tutto il caos, ci ha dato qualcosa di puro e bello. Ti amo, tesoro. Continuerò a ricordarti ogni giorno”. Quella vita in Texas, di cui la Hadid si era tanto innamorata, sembra ormai svanita: “Qui ho amici con cui mi diverto di più, e finalmente non devo fingere. Se non mi sento bene, non esco. Se non mi sento bene mi prendo del tempo per me stessa”, così aveva descritto quel periodo idilliaco,