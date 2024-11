Chi è Namite Selvaggi che ha vinto Io Canto Generation

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti

È calato il sipario su Io Canto Generation, il talent show canoro condotto da Gerry Scotti su Canale 5, che ha fatto emergere una giovane dall’innegabile talento. Si chiama Namite Selvaggi, ha 14 anni ed è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria grazie alla sua voce potente e cristallina che ha conquistato il pubblico e la giuria.

Namite Selvaggi, chi è vincitrice di Io Canto Generation

La seconda edizione di Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti, è giunta al termine e ha fatto spiccare un vero talento: stiamo parlando di Namite Selvaggi, 15enne originaria di Dar es Salaam, in Tanzania, nata da padre italiano e madre africana. La giovanissima cantante è riuscita a strappare la vittoria alla diretta concorrente Mariafrancesca Cennamo, 10 anni, arrivata seconda per un soffio al termine della votazione del pubblico.

Folti capelli ricci, occhi scuri e un sorriso dolcissimo: Namite Selvaggi conquista già al primo sguardo ma è con la sua voce potente e il timbro cristallino che è riuscita a farsi spazio nel cuore del pubblico di Io Canto Generation. Il suo nome, che in swahili significa “vittoria”, sembra già spianarle la strada per il futuro.

Namite è riuscita a trionfare intonando la canzone di Whitney Houston Greatest love of all, aggiudicandosi un percorso formativo alla New York Film Academy nella sede di Firenze. Avrà anche diritto a un viaggio a New York per visitare Broadway accompagnati dalla NYFA e grazie alla collaborazione con R101, la giovanissima cantante avrà anche la possibilità di registrare una cover.

Parla tre lingue, studia canto e recitazione e fino a poco tempo fa giocava anche a basket: la giovanissima cantante ha vissuto in Tanzania solo per un anno per poi trasferirsi a Terracina, dove vive tutt’ora. Suo padre Giuseppe, agronomo che lavora nelle Ong e gira il mondo, è figlio del noto professore e ambientalista terracinese Emilio Selvaggi, scomparso nel 2016; la mamma Vanessa Mbamba, è una pittrice con l’hobby del canto, passione che ha trasmesso a Namite sin dai suoi primi anni di vita.

“I miei genitori si sono conosciuti a Zanzibar, in Tanzania, nel 2003 e si sono innamorati – ha raccontato la ragazza -. Hanno vissuto diversi anni lì e un anno dopo la mia nascita, avvenuta nel 2010 a Dar es Salaam, ci siamo trasferiti a Terracina”.

Prima di partecipare al talent show di Canale 5 Namite ha vinto il MTM Awards 2020, premio internazionale nato per celebrare chi si distingue nella diffusione delle tradizioni e delle lingue etniche, consegnatole in Inghilterra per la categoria musica e intrattenimento.

Le passioni di Namite

Oltre alla scuola, Namite frequenta con regolarità le lezioni di canto, fa parte di un coro gospel insieme alla madre Vanessa, ha cominciato a suonare la batteria e si è avvicinata anche alla recitazione. Un vulcano di energia e talento, come racconta lei stessa: “Studio canto da quando ho 9 anni, è la mia più grande passione”, ha raccontato. “Dopo aver recitato nel ruolo di Giovanna nel film Improvvisamente a Natale mi sposo, con Diego Abatantuono e Violante Placido, ho deciso anche di seguire un corso di teatro”.

Su Instagram è conosciuta come Dinamite_Tz, e ha un folto seguito: conta più di 95mila follower, numero destinato a crescere dopo la vittoria a Io Canto Generation. Namite è famosa anche nel suo paese d’origine: “Ogni estate torno in Tanzania con i miei genitori, non voglio perdere le mie radici. Qui sono molto conosciuta e vengo invitata spesso come ospite in trasmissioni tv e radio”.