Morto Michel Blanc, chi era l’attore francese e i suoi film più famosi

Fonte: IPA Michel Blanc

Si è spento all’età di 72 anni nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre l’attore francese Michel Blanc: il suo entourage ha confermato la scomparsa a Paris Match. La notizia era arrivata su Instagram da uno dei suoi più cari amici e socio della compagnia Splendid, Gérard Jugnot, che tra le storie ha pubblicato una foto dell’attore sorridente, accompagnata dalle parole: “”Fan***o Michel… Cosa ci hai fatto…”.

Michel Blanc era noto al grande pubblico per il ruolo di Jean-Claude nel film Les Bronzés, ma la sua carriera nel mondo del cinema è stata lunga e costellata di successi: apprezzato dal pubblico, ha ricevuto più volte anche riconoscimenti professionali, come nel 1986, quando ha vinto il Premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes per Lui portava i tacchi a spillo.

Chi era Michel Blanc

Nato il 16 aprile 1952 a Courbevoie, Michel Blanc era l’unico figlio di Marcel e Jeanine, rispettivamente dirigente doganale e contabile. Fin dall’infanzia a causa di un soffio al cuore, sviluppò una forte ipocondria. La sua carriera di attore iniziò prestissimo: negli anni settanta durante gli studi al liceo Pasteur de Neuilly-sur-Seine, fondò il gruppo comico teatrale Splendid assieme agli attori Thierry Lhermitte, Christian Clavier e Gérard Jugnot.

Dal 1975 in poi recitò in numerosi film cinematografici e in varie produzioni televisive, soprattutto commedie. Per alcuni film è stato anche regista (per la prima volta nel 1984 in L’amico sfigato) e sceneggiatore.

Sia come attore che come regista, è stato più volte nominato al Premio César, senza riuscire a vincerlo per diversi anni, almeno fino al 2012, quando è stato insignito del riconoscimento come miglior attore non protagonista per il film Il ministro – L’esercizio dello Stato. Al Festival di Cannes ha ottenuto nel 1986 il premio per la miglior interpretazione maschile (per il suo ruolo nel film Lui portava i tacchi a spillo) e nel 1994 quello per la miglior sceneggiatura (Il sosia – Che fatica essere se stessi).

Blanc si è spento all’età di 72 anni dopo un breve ricovero in ospedale nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre è a causa di una crisi cardiaca.

I film più famosi

Attore, regista e sceneggiatore, Michel Blanc è stato uno dei volti più apprezzati del cinema francese: in 48 anni di carriera ha recitato in tantissimi film, soprattutto commedie. Tra i suoi ruoli più famosi quelli in Amore, Cucina e Curry, L’inquilino del terzo piano e I testimoni.

Uno dei suoi personaggi più celebri, quello che ha consacrato il suo successo, è quello di Jean-Claude nel film Les Bronzés, pellicola del 1978. “All’epoca scrivevamo personaggi che ci erano molto vicini. Jean-Claude Dusse era chiaramente per me, non per Thierry Lhermitte”, aveva confessato qualche tempo fa a Paris Match. “Ho subito avuto paura di restare legato a questo per tutta la vita”.

Tra le sue ultime apparizioni sul grande schermo il film Amanti & tradimenti del 2018, di cui ha firmato anche la regia, Chiamate un dottore!, film del 2019 di Tristan Séguéla e Top dog – Les Cadors, diretto da Julien Guetta nel 2022.