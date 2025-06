Chi è Moira Quartieri, la nuova agente immobiliare di Case a prima vista

Fonte: Ufficio Stampa Case a Prima Vista Moira, Nico e Matteo di Case a Prima vista

Ogni porta che si apre ci porta dentro una storia nuova, e Moira Quartieri di storie ne ha tante da raccontare. Con l’ingresso nel cast di Case a prima vista, il docu-reality di Real Time dedicato al mondo immobiliare, il grande pubblico ha finalmente l’occasione di conoscere una professionista che da oltre trent’anni lavora con passione, competenza e uno stile tutto suo. Ma chi è davvero Moira Quartieri?

Originaria di Pontedera, nel cuore della Toscana, è nata il 6 marzo 1969, quindi sotto il segno dei Pesci. E qui vive ancora, a Calcinaia, a pochi chilometri di distanza, dove ha costruito non solo una carriera, ma anche una vita che si fonda su valori profondi, fatti di lavoro e famiglia. È titolare, fin dal 1993, della storica agenzia Belfiore Immobiliare, attiva nella Valdera e nel sottomonte Pisano. Un territorio che conosce come le sue tasche, e dove è conosciuta come figura di riferimento per chi cerca casa, ma anche per chi cerca qualcuno di cui potersi fidare.

Chi è Moira Quartieri

“Solo l’azione modifica lo stato delle cose”: è questo il motto che Moira Quartieri ha scelto per descriversi sui social. Non è un semplice slogan, ma una dichiarazione in piena regola. Quando ha iniziato, negli anni Novanta, il mestiere dell’agente immobiliare era ancora ampiamente dominato dagli uomini. Lei, giovane e determinata, ha dovuto guadagnarsi rispetto e credibilità lottando contro pregiudizi tutt’altro che invisibili. “All’inizio ho dovuto sopportare il pregiudizio per il quale il mediatore era un uomo”, ha raccontato al quotidiano Il Tirreno.

Eppure, con determinazione, ha trasformato quell’ostacolo nel vero motore che oggi la smuove. Moira Quartieri è una delle professioniste più stimate della zona, ma dal 2025 anche una delle voci più interessanti nell’ambito del real estate italiano. La sua partecipazione a Case a prima vista ha portato in scena un approccio nuovo, probabilmente quello che mancava nelle stagioni passate.

La vita privata

Chi pensa a Moira Quartieri solo come agente immobiliare, non la conosce abbastanza. Dietro la sua chioma riccia e il sorriso contagioso, si nasconde una donna dalle mille sfumature. Da giovane era una ballerina di danze standard e latino-americane, disciplina che ha poi ripreso per gioco negli ultimi anni. Ama viaggiare, la musica – in particolare Vasco Rossi – e condivide spesso momenti del suo quotidiano che vengono raggiunti da un numero sempre più ampio di utenti.

E c’è sempre un dettaglio che attira l’attenzione: un commento, uno scorcio della sua casa, una camminata con il suo rottweiler Havana, che non è solo un fedele compagno ma anche un piccolo campione, vincitore di un concorso di bellezza di categoria. La vita di Moira è fatta anche di legami veri, come quello con il marito Riccardo Zingoni, suo socio in affari e nella vita, con cui ha fondato Belfiore Immobiliare e cresciuto il figlio Tommaso.

Il suo non è un volto conosciuto in televisione. È una donna che ha costruito, passo dopo passo, la sua credibilità in un mestiere difficile e senza scorciatoie. Oggi la vediamo in tv, ma prima di tutto la si incontra nei borghi e nelle strade della Valdera, tra chi cerca casa e chi cerca un futuro.