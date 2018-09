Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana

editato in: da

Tutto su Carlotta Maggiorana, la vincitrice di Miss Italia 2018

Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. È lei a indossare la fascia più desiderata di tutta la Penisola dopo il tradizionale abbraccio collettivo con le altre concorrenti.

Occhi e capelli castani, 26 anni è originaria di Cupra Marittima nelle Marche, ma vive a Roma da tempo. Non è un volto completamente sconosciuto della televisione. È stata valletta in “Avanti un altro”, “Paperissima” e nel mondiale di superbike 2016. Non è mancata qualche apparizione sul grande schermo dove ha recitato anche con attori del calibro di Brad Pitt e Sean Penn in “Tree of Life” e in “Un Fantastico via vai” di Leonardo Pieraccioni.

Emozionata e felice ha atteso di conoscere il verdetto insieme all’altra concorrente, giunta al secondo posto, Fiorenza D’Antonio.

Al terzo posto, invece, si è piazzata Chiara Bordi, prima miss con protesi ad arrivare alla finale del celebre concorso. La 18enne di Tarquinia ha perso una gamba in un incidente in motorino e nei giorni scorsi è stata attaccata sui social. Commenti a cui lei ha risposto senza timore e con la forza che la caratterizza.

La finale della 79esima edizione di Miss Italia ha visto sfidarsi in due serate 33 ragazze provenienti da tutta Italia ed è stata la prima a svolgersi a Milano, a condurla Francesco Facchinetti insieme a Diletta Leotta.

In studio una giuria al maschile con, nel ruolo di presidente, il duo comico composto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi, accompagnati dallo chef Alessandro Borghese, il giornalista e scrittore Andrea Scanzi, l’ex sportivo della nazionale di nuoto azzurra Filippo Magnini e il cantautore Pupo. Unica donna presente l’attrice Maria Grazia Cucinotta.

Una serata in cui è stata percepita una grande assenza, quella di Fabrizio Frizzi, presentatore scomparso quest’anno che ha condotto 17 edizioni del concorso di bellezza più famoso d’Italia. Frizzi che è stato celebrato con un video in cui sono state mostrate alcune sue belle immagini mentre era alla guida del programma. La patron della kermesse, Patrizia Mirigliani, l’ha ricordato sul palco affermando “Per noi rimarrà sempre vivo”. E il pensiero è andato anche alla moglie del presentatore scomparso, Carlotta Mantovan, con la quale si erano conosciuti proprio durante il concorso: “Carlotta ti aspettiamo, ti vogliamo bene e speriamo che un giorno vostra figlia Stellina possa essere una miss”. Per l’occasione è stata anche istituita la fascia “Fabrizio Frizzi” che è andata a Mara Boccacci. A scegliere la ventenne di Varsi in provincia di Parma sono state proprio le altre concorrenti in gara che l’hanno selezionata perché si è distinta per la sua correttezza. Le caratteristiche principali di chi può vestire questa fascia devono essere garbo, carineria ed etica, qualità ritrovate in Boccacci dalle altre aspiranti miss.