Miriana Trevisan sull’ex marito Pago: “Forse è l’unico che ho amato. Sono single da 6 anni”

Fonte: IPA Miriana Trevisan

Oggi Miriana Trevisan è single da 6 anni: ha amato, ma ha anche sofferto. Con Pago, l’ex marito con cui ha vissuto un amore importante, c’è un buon rapporto, quasi “come fratelli”. A 52 anni, resta la “Mirianona Nazionale”: nel 2021 ha partecipato al Grande Fratello ed è oggi ospite in televisione in alcuni programmi. Alle spalle, una lunga carriera, in cui ha avuto l’opportunità di mostrare il proprio talento.

Miriana Trevisan, il rapporto con Pago

Con una lunga intervista al Corriere della Sera, Miriana Trevisan ha ripercorso la sua carriera, ma non solo: ampio spazio è stato dato alla vita privata della showgirl, che oggi “tende alla castità” ed è “sfidanzata” da 6 anni, dopo aver detto molti no. Vorrebbe di nuovo un compagno, ha la “Sindrome della Principessa”: un amore futuro, il “Principe Azzurro”, lo immagina non troppo giovane, dai 45 anni in su, magari elegante e colto, ma soprattutto intelligente, perché la bellezza non è sufficiente per gettare le basi di un rapporto duraturo. Ed è il motivo per cui rifugge le avventure.

In amore si è detta un pochino sfortunata, in quanto spesso ha idealizzato e seguito illusioni (un po’ come tutte noi). Ma la consapevolezza si raggiunge solo con il tempo. Con Pago, il suo ex marito, oggi va molto d’accordo: “Siamo come fratelli. Non è stato facile o immediato, non raccontiamoci favole, però ci siamo riusciti. Ci siamo sposati due volte. La prima è finita subito. La seconda abbiamo avuto nostro figlio, ma dopo pochi mesi già non andava. Troppo diversi. Meglio come amico. Ora lo vedo felice, quella giusta non ero io. Però l’ho amato tanto, anzi forse è l’unico che ho amato”.

La storia che l’ha segnata

La Trevisan ha anche avuto una storia che le ha lasciato il segno, un uomo che le ha fatto del male, poiché l’ha plagiata, controllata e ricattata. “Mi accusò persino di non essere una brava madre. Purtroppo dopo il divorzio avevo delle brecce aperte e lui ci si è infilato. Dopo due anni ho capito chi era, ma non riuscivo a liberarmene, mio figlio ha ancora gli incubi. A quelle che si ritrovano come me dico: ‘Chiedete aiuto a chi vi vuole bene'”.

Il ritorno al GF

Oggi Miriana Trevisan è una mamma single: per il figlio Nicola, ha anche accantonato momentaneamente la carriera televisiva: “Soffriva di asma forte. Come potevo lasciarlo? Non mi sono pentita. Sono stata previdente quando dovevo, non ho problemi, vivo una vita più che dignitosa”. E noi spettatori la ricordiamo al Grande Fratello, così come in altri programmi televisivi. Ospite da Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, aveva raccontato di essersi avvicinata alla fede e alla preghiera: “Sto ritrovando la mia fede in Gesù, nello Spirito Santo che in questo momento è qui con noi e anche in Dio. Questo mi ha fatto capire che ho una sensibilità particolare. Quindi essere toccata in un modo fine a se stesso non mi piace, non mi va e dopo sto male per un paio di giorni”.