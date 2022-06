Miriam Leone splendida: micro top e abito leggerissimo

Fonte: IPA Miriam Leone, l’abito nero strategico alimenta il mistero sulla gravidanza

Miriam Leone ha conquistato il titolo di regina dei gala estivi con due look sensazionali e ad alta seduzione con un magnifico top a fiori e un abito neoromantico di Fendi. Ma procediamo con ordine.

Miriam Leone, il micro top a forma di fiore

Miriam Leone è volata a Parigi per un party esclusivo, organizzato da Bulgari, all’Ambassede d’Italie en France, dove sono stati presentati alcuni dei pezzi più esclusivi dell’alta gioielleria, realizzati dal noto marchio italiano.

Miriam si è presentata al gala indossa un micro top a forma di rosa, color crema, vera tendenza di quest’estate, che ha abbinato a una lunga gonna a tubino nera. Ai piedi per dare slancio alla figura, calzava sandali gioiello metallizzati, coordinati a una clutch. Il tutto impreziosito dalle creazioni di Bulgari: collana, orecchini, bracciale con rubini e diamanti, dal valore inestimabile.

Miriam Leone sfida Carla Bruni e Anne Hathaway a colpi di brillanti

La Leone ha dato il meglio di sé in fatto di eleganza, d’altro canto doveva competere con divine del calibro di Carla Bruni e Anne Hathaway. La prima indossava un semplice abito da sera nero, che metteva in risalto la sua silhouette, reso brillante da una collana in platino decorata con un grande smeraldo ovale centrale , 461 smeraldi buff-top e 369 diamanti taglio fantasia e a pera, oltre a un bracciale coordinato in oro bianco con sette smeraldi tondi taglio brillante e pavé e diamanti.

La Hathaway ha invece optato per un look giallo brillante, firmato Valentino. Anche se ad attrarre gli sguardi era la collana in platino decorata con diamanti a forma di cuscino e con una cascata di frange brillanti. Il collier è stato realizzato con un totale di 1.110 diamanti di diversi tagli e dimensioni.

Miriam Leone incanta con l’abito di Fendi

Ma gli impegni glamour per Miriam Leone non so finiti qui. Rientrata in Italia, ha partecipato al McKim Medal Gala, organizzato dalla America Academy che promuove il lavoro di giovani artisti di tutto il mondo, in vari settori. Per l’occasione l’ex Miss Italia ha cambiato decisamente stile, optando per un abito color cipria, ben più romantico. Il modello, firmato Fendi, è a sottoveste, decorata con leggerissimi drappi in voile e da una bordatura arancione lungo l’orlo della gonna.

Complice il vento e la stoffa leggerissima, la spallina che reggeva l’abito si è spostato mostrando il dettaglio che sarebbe dovuto rimanere privatissimo.

Completano il look, i sandali altissimi a listarelle e l’iconica baguette bianca di Fendi. Bellissima anche la pettinatura, una coda di cavallo bassa e spettinata, tenuta insieme da un fermaglio a forma di F, il logo del brand.