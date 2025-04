Miley Cyrus, quattro cambi d’abito in un giorno e un trionfo di stile a Parigi

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Miley Cyrus

Miley Cyrus non ha semplicemente passeggiato per Parigi: ha trasformato ogni strada, ogni hotel e ogni incontro casuale in un vero fashion show personale. Con più di quattro cambi d’abito in un solo giorno, la popstar ha dimostrato ancora una volta di saper anticipare i trend con disinvoltura e charme, mandando in visibilio fan e fashion addicted.

Miley Cyrus a Parigi: maratona di look da sogno

Mentre il mondo della moda si prepara a un autunno-inverno 2025-2026 fatto di proporzioni oversize, pelle e richiami retrò, Miley Cyrus ha anticipato tutti, sfoggiando le tendenze più forti ancora prima che sfilassero in passerella. La sua settimana a Parigi non è stata solo l’occasione per promuovere il nuovo album Something Beautiful (in uscita il 30 maggio), ma un vero e proprio manifesto di stile.

La cantante ha saputo interpretare con grazia e personalità i capi di brand come Alaïa, Saint Laurent, Hermès e Mugler, mostrando una gamma di stili che vanno dal gotico raffinato alla freschezza primaverile. Non solo: la scelta di look costruiti su basi classiche – come un trench in denim o un midi dress avorio – abbinati a dettagli couture ha raccontato la nuova estetica di Miley, fatta di eleganza accessibile ma sempre sorprendente.

Il tutto, mentre tra un cambio d’abito e l’altro, trovava anche il tempo di salutare fan adoranti, firmare autografi e lanciare sorrisi contagiosi sotto occhiali da sole rigorosamente oversize.

Fonte: IPA

Primo cambio: denim couture con il trench di Alaïa

Per iniziare la giornata con un’energia tutta rock, Miley ha scelto un trench coat in denim firmato Alaïa. Lungo fino alle caviglie e scolpito come un abito da sera, il capospalla sottolineava la vita con una delicata cucitura a contrasto. Sotto, un body nero strapless abbinato a collant neri e décolleté a punta ha completato il look con un’eleganza minimalista. L’outfit è stato reso ancora più cool dagli occhiali da sole oversize e dai capelli raccolti in uno chignon ultra sleek. Sembrava pronta a una sfilata improvvisata per le vie del Marais, e noi avremmo seguito ogni suo passo.

Fonte: IPA

Secondo cambio: corsetto di velluto e pantaloni gessati Mugler

Poche ore dopo, la pop star ha cambiato registro con un ensemble firmato Mugler. La popstar ha indossato un corsetto nero in velluto dal taglio audace e sofisticato, abbinato a pantaloni a righe sottili, perfettamente dritti, che richiamano la sartorialità maschile. Un look da boss lady con una nota sfrontata, enfatizzata dagli occhiali da sole neri a gatto e dai capelli sciolti in morbide onde naturali. Un equilibrio perfetto tra rigore e seduzione, capace di trasformare ogni angolo di Saint-Germain-des-Prés in un set fotografico.

Fonte: IPA

Terzo cambio: vestito avorio Hermès con stivali Alaïa

Mentre il sole pomeridiano accarezzava Parigi, la Cyrus è apparsa in una versione più eterea e primaverile. Ha sfoggiato un long dress avorio di Hermès, con una scollatura profonda e una lavorazione di cuciture in rilievo che scolpivano la silhouette. La cintura annodata in vita e lo spacco vertiginoso sulla gamba sinistra aggiungevano un tocco audace all’insieme, reso ancora più deciso dagli stivali neri al ginocchio di Alaïa già visti nei look precedenti. I capelli raccolti in uno chignon morbido e gli occhiali squadrati neri hanno completato un’apparizione tanto semplice quanto magnetica.

Fonte: IPA

Quarto cambio: cappotto nero Alaïa da diva gotica

Al calare della sera, Miley Cyrus ha scelto il total black per il suo ultimo outfit della giornata. Con un lungo cappotto con cappuccio firmato Alaïa, dalla costruzione scultorea con spalle importanti e chiusura asimmetrica, la cantante sembrava una diva gotica emersa da un film d’autore francese. Gli occhiali scuri e i tacchi neri affilati hanno rafforzato l’allure misteriosa e sofisticata. Ancora una volta, i fan non hanno resistito: fuori dal suo hotel, una folla adorante l’ha accolta con applausi e richieste di selfie.

Fonte: IPA

La cavalcata di look parigini: dalle atmosfere anni ’80 alla couture più attuale

Questi quattro cambi d’abito in un solo giorno sono solo una parte della straordinaria settimana di Miley Cyrus a Parigi. Nella giornata precedente, infatti, l’artista aveva già dato spettacolo con altre scelte di stile da manuale. Ha incantato Saint-Germain-des-Prés con un mini abito nero off-the-shoulder firmato Saint Laurent, abbinato a collant velati neri e pumps nere, in perfetto spirito anni ’80. Una mise che sembrava sussurrare al vento della Rive Gauche.

Fonte: IPA

Non soddisfatta, ha poi indossato un maxi piumino nero effetto lucido, cintura in vita e occhiali Wayfarer, sempre mantenendo l’aria disinvolta e irresistibile che la contraddistingue. I capelli, tirati in una coda di cavallo alta, hanno aggiunto un tocco sportivo e grintoso.

Tra i cambi più memorabili, anche l’ensemble burgundy di Bottega Veneta, composto da una giacca di pelle rosso intenso dalle proporzioni over, guanti verdi oliva e gonna a matita rosso fuoco. Accessoriata con occhiali neri squadrati e pumps appuntite, la cantante ha reso omaggio alla couture contemporanea con una naturalezza disarmante.