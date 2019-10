Hunziker presenta il fratello (quasi) segreto. Spunta anche la mamma

editato in: da

Michelle Hunziker presenta il suo (quasi) misterioso fratello al popolo del web. Il suo nome è Harold e finalmente approda sull’account Instagram della celebre conduttrice. “Vi presento mio fratello”, pronuncia orgogliosa la Hunziker nel primo video.

La conduttrice di Striscia La Notizia è arrivata a Ginevra per affiancare suo fratello durante l’inaugurazione del suo nuovo locale, il Paninogiusto (una catena nata nel 1979). La moglie di Tomaso Trussardi non aveva mai introdotto suo fratello Harold su Instagram, i loro momenti insieme non sono mai stati a prova di social, almeno fino ad ora.

Questo è mio fratello. Non stiamo quasi mai insieme! I miei followers credo che non ti abbiano quasi mai visto! Ma stasera mi sembrava una buona occasione per presentarti al pubblico.

La somiglianza è lampante: i fratelli Hunziker sono due gocce d’acqua. Mentre Michelle si è dedicata anima e corpo al mondo dello spettacolo, suo fratello Harold – elegante e riservato – oggi è manager del nuovo ristorante Panino Giusto, ma per 27 anni ha lavorato per McDonald’s. “Poi ho fatto 5 anni in Italia come Ceo e poi sono tornato in Svizzera, riprendendo il mercato svizzero di McDonald’s”, ha spiegato Harold, che ha poi voluto intraprendere una nuova (coraggiosa) strada.

“Non è facile rimettersi completamente in gioco. Speriamo che sia un’avventura che vada ben oltre Ginevra”, ha concluso il fratello della Hunziker, ricevendo i complimenti della sorella.

Una grande occasione richiede di essere immortalata, motivo per cui nei vari video pubblicati dalla Hunziker su Instagram spunta anche la mamma Ineke con il suo grande sorriso (ereditato da Michelle).

La Hunziker ha anche un altro fratello, Andrea, nato da un’altra relazione del padre e con il quale la conduttrice ha troncato i rapporti per un motivo ai più sconosciuto. Con Harold l’intesa non manca e una giornata di business si è trasformata, oltre che in una riunione di famiglia, anche in un ufficiale debutto social. Piacere di conoscerti, Harold!