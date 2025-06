Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, baci e passeggiate mano nella mano: è ufficiale

La showgirl e il manager non si nascondono più: passeggiano mano nella mano per le vie di Milano. Gli scatti esclusivi confermano la relazione

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più. Tra vetrine di lusso, gesti affettuosi e un bacio che non lascia spazio ai dubbi, la coppia ha ufficializzato una relazione di cui si parlava da mesi, ma senza mai nessuna conferma. A immortalare la loro passeggiata tra le vie di Milano è stato il settimanale Oggi, che ha pubblicato gli scatti in esclusiva: lui, manager e finanziere, 55 anni, elegantissimo nel suo look casual da businessman milanese; lei, radiosa e rilassata, con l’aria di chi ha abbassato la guardia. È bastato poco: mano nella mano, occhi negli occhi e infine un bacio. Tutto in pubblico. Tutto vero.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la conferma

Non serve una dichiarazione ufficiale quando a parlare sono i gesti. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono stati paparazzati a Milano tra carezze, sorrisi complici e un tenerissimo bacio sulle labbra. Lontani dall’atteggiamento sfuggente che spesso accompagna i flirt delle celebrità, i due sembrano aver scelto di vivere alla luce del sole questa nuova fase delle loro vite. Lo scatto che ha fatto il giro del web li ritrae davanti a una vetrina, stretti l’uno all’altra, in un’atmosfera più da commedia romantica che da cronaca rosa.

Chi conosce Michelle Hunziker sa che non è nuova a raccontare i retroscena della sua vita con il sorriso. E così aveva fatto anche di recente in un’intervista alla televisione tedesca, dove – con la sua consueta ironia – aveva rivelato la sua strategia infallibile per sfuggire ai paparazzi: “Quando conosco un uomo per i primi tre mesi non ci saranno titoli sui giornali. So come evitarli. Ci sono garage e AirBnB”.

Una frase che oggi suona quasi come un indizio: se le prime voci sulla storia con Nino risalgono a febbraio, forse davvero ha messo in atto la sua “tecnica anti-obiettivo”.

In quell’occasione, Michelle aveva aggiunto di aver ricevuto persino i complimenti dai paparazzi per la sua abilità nel nascondersi. Ma, come in ogni favola che si rispetti, arriva il momento in cui il cuore ha la meglio sulle strategie. La showgirl, 47 anni, aveva anche dichiarato a dicembre al quotidiano tedesco Bild: “Per il pubblico sono ancora single, non so per quanto tempo ancora”. Ecco, il tempo è scaduto. Ora è ufficiale.

Chi è Nino Tronchetti Provera: il manager sostenibile (e riservato)

Se il cognome non è nuovo, è perché Nino Tronchetti Provera è cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, salito alla ribalta del gossip per la sua frequentazione con Chiara Ferragni. Ma Nino non è un volto da copertina: è un manager riservato e rispettato, con alle spalle una lunga carriera nel settore della finanza green e degli investimenti sostenibili. Un uomo abituato a lavorare dietro le quinte, in perfetta sintonia con l’idea di amore adulto e consapevole che sembra attrarre sempre di più Michelle Hunziker.

Classe 1969, imprenditore raffinato e discreto, sembra avere tutte le caratteristiche che la conduttrice svizzera ha sempre cercato. In passato, Michelle aveva detto: “Una donna economicamente indipendente, che sa cosa vuole ed è capace di gestirsi da sola, fa scattare nell’uomo un meccanismo di competizione”. Parole che sembrano scritte apposta per raccontare la loro dinamica: due adulti affermati, entrambi con carriere solide e una vita piena, che si incontrano – e si scelgono – fuori dai riflettori.