Michelle Hunziker e Ilary Blasi a cena insieme su Instagram

Una cena fra amiche e una serata divertente raccontata su Instagram: Michelle Hunziker e Ilary Blasi si sono date appuntamento a Roma, in uno dei ristoranti più famosi di Trastevere. Le due conduttrici sono amiche da diversi anni e ne hanno approfittato per ritagliarsi un po’ di tempo insieme.

Negli scatti pubblicati nelle Stories delle presentatrici, Michelle e Ilary ridono e scherzano, gustando piatti della tradizione romana. Con le conduttrici Roberto Cenci, regista di tanti programmi di successo che ha collaborato con entrambe, e Graziella Lopedota a capo di Notoria, l’agenzia di management, fondata da Franco Tuzio, che gestisce tanti volti noti dello spettacolo fra cui la Hunziker e la Blasi.

Se Ilary ha appena concluso una stagione fortunata con L’Isola dei Famosi (dove ha trionfato Awed), Michelle ha raggiunto la Capitale per partecipare ai casting di All Together Now. Il talent musicale tornerà a settembre con al timone la presentatrice affiancata dalla giuria formata da Anna Tatangelo, Francesco Renga, J Ax e Rita Pavone. La formula rimarrà la stessa: con tanti talenti che si sfideranno

Entrambe bellissime e di successo, Ilary e Michelle fanno squadra da tempo. Sono due volti amatissimi di Mediaset e in tutti questi anni si sono sempre sostenute a vicenda. “Che gruppetto! Scopri l’unico non biondo del tavolo!”, ha scritto la Hunziker, pubblicando uno scatto in cui sorride con la Blasi, Cenci e le altre persone con loro.

Michelle e Ilary hanno una carissima amica in comune: Silvia Toffanin. La presentatrice di Verissimo infatti ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio accanto alla Blasi, lavorando a Passaparola nel ruolo di Letterina. Oggi al timone dello show del sabato pomeriggio, Silvia ha un ottimo rapporto si con la moglie di Totti che con la Hunziker.

Non solo, nel gruppo c’è anche Belen Rodriguez che con il tempo ha creato un legame bellissimo sia con Ilary che con Michelle, lavorando con entrambe in tv. Fra le amiche del cuore della Hunziker infine Serena Autieri, attrice con cui trascorre spesso le vacanze insieme a tutta la famiglia, fra arrampicate, gite nella natura e sorrisi.