Michelle Hunziker a cena con un uomo famosissimo: la foto su Instagram

Fonte: IPA Michelle Hunziker a cena con Sting (per una buona causa)

Siamo abituate ad ammirare Michelle Hunziker in tutto il suo splendore su Instagram, dove condivide praticamente di tutto. Si va dalle vacanze nella sua amata Svizzera ai pomeriggi di shopping con la figlia Aurora (che tra poco la renderà nonna), dai progetti lavorativi fino ai siparietti esilaranti con mamma Ineke e con le amiche del cuore. Ma stavolta dobbiamo ammettere che la conduttrice ci ha proprio stupito: di punto in bianco ha fatto capolino sul suo profilo social una foto che la ritrae a cena in una location da sogno, accanto a un uomo famosissimo e tra i più amati sex symbol di sempre.

Michelle Hunziker a cena con un cantante famosissimo

Lo sguardo dolce e assorto di Michelle Hunziker nella foto incriminata parla da sé. Del resto quando ci si trova fianco a fianco a uno degli uomini più desiderati di sempre, oltre che immenso artista internazionale, non si può che reagire in questo modo. “Che coppia meravigliosa” ha scritto la conduttrice svizzera a corredo dello scatto in bianco e nero pubblicato su Instagram, il resto è tutto un pullulare di commenti sbalorditi ed emozionati da parte di amici e follower: Michelle ha trascorso una cena niente meno che al fianco di Sting, cantautore britannico che negli anni Settanta è diventato famoso in tutto il mondo come frontman dei Police.

Il ricordo di una serata indimenticabile, immortalato da Tony Sasa e che in breve ha fatto letteralmente il giro dei social. Ma niente paura, non si tratta di un nuovo flirt per la conduttrice svizzera, anche se certamente sarebbe stato un bel balzo nell’olimpo delle (vere) star dopo Tomaso Trussardi e Giovanni Angiolini. Sting non si separa mai dalla moglie Trudie Styler – a destra nella foto -, con la quale sta da quasi quarant’anni e condivide tra l’altro una particolare passione per l’Italia (e il buon vino).

Michelle Hunziker e Sting insieme per la solidarietà

Ciò che rende davvero speciale la foto che immortala Michelle Hunziker e Sting allo stesso tavolo non è la scena in sé, quanto il motivo di questo particolare e inedito incontro. La conduttrice e il cantautore sono stati, infatti, tra gli ospiti d’onore di un importante evento di beneficenza organizzato dalla Fondazione Cotarella nella splendida cornice della Galleria del Cardinale, all’interno di Palazzo Colonna a Roma.

Come spiega TusciaWeb, la serata si è svolta il 17 dicembre e ha accolto ben 150 personalità del mondo dello spettacolo e non solo – come Bruno Vespa, Chiara Maci, Elisabetta Franchi, Zucchero – pronte a dare il proprio contributo per una giusta causa: raccogliere fondi per “progetti di riabilitazione che mirano alla prevenzione e alla conoscenza dei disturbi del comportamento alimentare”.

Sting ha dato il suo contributo mettendo all’asta il suoi preziosissimo Basso Spector Legend (rigorosamente autografato), ma non è toccato a Michelle l’onore di acquistarlo. La fortunata è stata la stilista Elisabetta Franchi che, facendo del bene, ha portato a casa un vero e proprio cimelio del secolo scorso. Poco male per la Hunziker, che nel frattempo si è goduta una cena gomito a gomito con uno dei sex symbol più amati di sempre!