“Casa”, Giovanni Angiolini riappare in forma su Instagram. Michelle è solo un ricordo

Giovanni Angiolini è tornato su Instagram dopo la fine della sua relazione con Michelle Hunziker: il medico, che per un po’ era sparito dai radar, si è mostrato in gran forma attraverso una foto nel mare della sua amata Sardegna. Il ricordo della showgirl, che è tornata a Milano dopo le vacanze estive, è sempre più lontano, e il suo post non lascia più alcun dubbio.

Giovanni Angiolini, il post su Instagram

Tra Giovanni Angiolini e Michelle Hunziker è finita dopo pochi mesi di relazione e un’estate all’insegna dell’amore e del relax. Nonostante la loro relazione sembrasse procedere a gonfie vele, è giunta la notizia della loro separazione; dei segnali erano già ben presenti, perché il medico originario della Sardegna era sparito dai radar e la showgirl aveva fatto preventivamente ritorno in città dopo un’estate passata insieme e, soprattutto, dopo le presentazioni in famiglia.

Adesso, però, Giovanni Angiolini sembra essere tornato più in forma di prima, e su Instagram ha pubblicato il suo primo post mostrandosi felice. “Un tuffo in piscina! Ricaricando le pile nel posto a me più caro… casa”, così ha scritto come descrizione accompagnando una foto in cui appare in grandissima forma su una tavola, nel mare, aggiungendo di essere grato alla vita.

Ormai è lontano il periodo in cui il medico parlava d’amore sul suo profilo social: “Un abbraccio a tutti, buone vacanze, passatele con le persone che amate”, aveva scritto quando ancora il suo cuore batteva per la Hunziker e insieme hanno passato dei giorni in Sardegna (anche con la presenza di Aurora Ramazzotti), nonostante i due non abbiano mai pubblicato foto insieme e non abbiano mai parlato chiaramente della loro relazione. Poi l’allontanamento e la fine, di cui non si conosceva il reale motivo.

È stato Roberto Alessi a dichiarare alcuni dettagli sulla rottura: “La fine tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini può avere due nomi? Forse, e forse quelli delle sue due bambine, sue e di Tomaso Trussardi. Ha sempre cercato di proteggerle da tutto, soprattutto in questi ultimi mesi. Spesso, se non sempre, una madre decide di mettere al primo posto i figli. A volte può essere anche doloroso, ma è una scelta d’amore assoluto. E va rispettata”, ha scritto il giornalista.

Michelle Hunziker, un periodo di grandi cambiamenti

Non c’è pace per Michelle Hunziker, che nell’ultimo anno ha affrontato grandi cambiamenti. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, con il quale ha condiviso dieci anni di vita, di cui 7 di matrimonio (dal 2014), e due figlie, la showgirl ha perso la testa per l’ex volto del Grande Fratello, il medico Giovanni Angiolini.

Anche con lui le cose non sono andate come previste e lei ha preso casa a Milano tornando sola dalle vacanze. Ma adesso ha ben altro a cui pensare: il magazine Chi ha annunciato la gravidanza della sua primogenita Aurora Ramazzotti, che aspetta un figlio dallo storico fidanzato Goffredo Cerza. Dopo le varie voci e le ipotesi sui test di gravidanza, alla fine sembra proprio che Michelle Hunziker non diventerà nuovamente madre, ma nonna del suo primo nipotino (o nipotina). E con lei diventerà nonno anche l’ex Eros Ramazzotti, con il quale al momento vive un rapporto speciale.