Non ha paura di osare Michelle Hunziker, che ha ceduto a uno dei trend del momento: la conduttrice, sempre più bella e raggiante grazie all’amore ritrovato con Alessandro Carollo, ha sfoggiato un look il cui pezzo forte è una camicia di seta viola. Un colore intenso, non sempre facile da portare e che lei veste divinamente.

Michelle Hunziker, il trend del momento da copiare

Non potrebbe essere più radiosa Michelle Hunziker: la conduttrice ha dimostrato ancora una volta di non avere paura di osare, lasciandosi contagiare da uno dei trend di questo autunno. Complici le temperature ancora non troppo rigide, la bella conduttrice ha sfoggiato una camicia in seta di un viola intenso, perfetto per questa stagione.

Un colore che dona particolarmente a Michelle – lei che è amante delle nuances vitaminiche – e che riesce a dare quel tocco in più a un look semplice ma d’effetto, proprio come quello indossato per una tranquilla passeggiata in una mattinata tra le strade di Milano.

Non è sempre un tono facile da indossare (lo sappiamo) e può risultare difficile da abbinare, ma può essere facilmente sfruttato anche per ravvivare un outfit monocromo, magari utilizzando degli accessori viola, come un paio di décolleté o una pochette che attireranno immediatamente gli sguardi di tutti.

Hunziker ha scelto di puntare su una blusa morbida in seta, lasciando che sia proprio la camicia a catturare l’attenzione: ha poi indossato un cardigan lungo, una sciarpa e un paio di pantaloni cargo – anche questi di super tendenza – neri, così come la borsa a tracolla firmata Gucci. Unico elemento che spezza sono i mocassini bianchi, grande classico tornato in voga questo autunno e già sfoggiato da Chiara Ferragni con calzini in vista e da tantissime celeb in vari modelli e colori.

Michelle Hunziker e l’amore ritrovato con Alessandro Carollo

Se da un lato la bellezza di Michelle è tutto merito di madre natura, dall’altro per lei questo è un momento particolarmente felice, e non solo perché sta godendo delle gioie dell’essere nonna del piccolo Cesare. La showgirl è di nuovo innamorata, e ha deciso di vivere questo nuovo sentimento alla luce del sole.

Solo pochi giorni fa Hunziker ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto con il suo nuovo amore, pubblicando su Instagram alcuni scatti insieme ad Alessandro Carollo, l’osteopata dei vip. Era da settimane che si rincorrevano le voci su una loro possibile relazione, anticipata dalle foto pubblicate dal settimane Chi e da qualche indizio social seminato proprio dalla stessa Michelle.

Adesso che i due siano una coppia è ufficiale: i due si sono mostrati insieme per le strade di Milano, come già anticipato dal settimanale di Alfonso Signorini, che ha anche rivelato un retroscena esclusivo: Michelle e Alessandro si frequenterebbero già da mesi e le cose tra i due andrebbero a gonfie vele, al punto che sarebbero già avvenute le presentazioni di rito in famiglia. “Sono molto presi, si frequentano in segreto da mesi“, si legge sul magazine.