Michelle Hunziker, il bikini mozzafiato sulla neve: così ricomincia da sé. E vince

Fonte: IPA Michelle Hunziker come una diva d’altri tempi: con l’abito rosa è splendida

Trascorrere una vacanza sulla neve è sempre un’ottima idea, soprattutto nei giorni di festa: tra attività sportive e panorami mozzafiato, è impossibile non apprezzare il relax della montagna. Michelle Hunziker, per il suo Capodanno 2023, ha scelto di andare sulle Dolomiti. Un viaggio speciale, insieme ai suoi affetti, tra cui anche l’ex Tomaso Trussardi e la sua amica di sempre Serena Autieri. Naturalmente, tra coccole e gag divertenti, c’è anche il tempo di mettersi in bikini.

Michelle Hunziker sulle Dolomiti: il bikini tra la neve

Un grande sorriso veste le labbra di Michelle Hunziker. Un sorriso vero, autentico, di quelli che amiamo della conduttrice, da sempre nota per la sua simpatia e allegria. Per lei, è tempo di relax, di salutare il 2022 ripartendo da se stessa. E che ripartenza! Dopo aver chiuso la sua storia con Giovanni Angiolini, c’è stato un momento di “riavvicinamento” con l’ex marito, Tomaso Trussardi. Ma alla fine sono rimasti solo amici.

La Hunziker, che di anni nel 2022 ne ha compiuti 45, ha sfoggiato un bikini a dir poco mozzafiato, con alle spalle paesaggi innevati, da cartolina. Si sta godendo il relax dell’hotel, che ovviamente fornisce anche servizi Spa, indispensabili per scacciare via la tensione e rinascere nel migliore dei modi. Più in forma che mai, centinaia di follower hanno commentato il suo post su Instagram in modo positivo.

Il costume bianco è particolarmente indicato per il suo tono di pelle: il risultato è davvero elegante. Quello che ha colpito, oltre alla sua straordinaria forma fisica, è il suo sorriso. “Rendiamoci conto che questa donna tra poco mesi sarà nonna. Stupenda”, ha commentato una follower. E c’è anche chi ha apprezzato la modalità degli scatti. “Finalmente delle foto sulla neve in costume con un senso logico”.

Michelle Hunziker, la vacanza in montagna con Serena Autieri e Tomaso Trussardi

Dopo aver trascorso il Natale con Tomaso Trussardi (e persino la ex suocera), per le vacanze di fine anno la Hunziker non avrebbe potuto scegliere meta migliore della montagna. Oltre a Trussardi, è presente anche l’amica Serena Autieri, con cui è solita organizzare momenti di svago e vacanze. Naturalmente anche in questo caso hanno pianificato delle attività da fare insieme, come un bel massaggio rilassante.

Michelle Hunziker riparte da se stessa

Gli ultimi 12 mesi sono stati piuttosto impattanti per Michelle Hunziker, che agli inizi del 2022 ha annunciato la sua separazione da Tomaso Trussardi. Mediante una nota Ansa, lei e Trussardi hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio. Qualche mese dopo è stata avvistata poi con il medico più bello d’Italia, Giovanni Angiolini, ma, alla fine, dopo un’estate calda, si sono detti addio.

Ed è stato proprio in questo frangente che sono cominciate le voci di un presunto riavvicinamento con Trussardi. In estate, poi, la Hunziker ha anche scoperto che diventerà presto nonna, dal momento in cui Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza aspettano un maschietto per il 2023. Alla fine, ha scelto di ripartire da se stessa: nessun uomo al suo fianco, ma la sua famiglia, i suoi affetti più cari. La sua voglia di vincere.