Michelle Hunziker riscrive le regole della moda, l’abito in pelle giallo è già un must

Fonte: IPA Michelle Hunziker

La solare Michelle Hunziker non ha saputo resistere al richiamo della primavera e ha già fatto il cambio stagione, sfoggiando un nuovo look leggero, colorato e sbarazzino. In attesa di tornare in Svizzera per l’Eurovision, si gode qualche giorno di relax, senza tuttavia mancare alle prove del suo programma più famoso. Ed è proprio per lo studio che Michelle sceglie un abito che, se ne può essere certi, sarà tra i più copiati della stagione.

Lo splendido abito giallo in pelle

Il 13 maggio volerà a Basilea per condurre gli Eurovision Song Contest 2025, ma in questi giorni Michelle Hunziker è impegnata con una collaborazione di lungo corso: la conduzione di Striscia la Notizia, affiancata dall’amico e collega Gerry Scotti. In attesa della puntata, la conduttrice ha svelato sul proprio profilo Instagram l’outfit scelto per sedere dietro il bancone del famoso show satirico. Si tratta di un abito colorato e decisamente sensuale.

Un tubino color giallo canarino, una tonalità che, nonostante quanto si pensi, dona parecchio alle bionde come Michelle. Sicuramente le dona il taglio dell’abito, ben aderente sui fianchi e con le spalline che sembrano pensate appositamente per mettere in risalto i muscoli tonici di spalle e braccia. La scollatura è un capolavoro di ingegneria: lo scollo a V evidenzia il seno con grazia (e un pizzico di malizia), mentre il taglio sul petto offre un ulteriore e furbissimo sostegno al décolleté. A Michelle, splendida e a dir poco in forma nonna 48enne, sta bene tutto, ma un taglio del genere dona a chiunque e la showgirl ci offre una lezione tutta da copiare.

Seducente e sbarazzino anche il beauty look. I capelli, con il bob ormai cresciuto, sono portati sciolti e lievemente spettinati. Il solito liscio di Michelle è qui ravvivato da delle leggere onde, mentre la riga è laterale, con il ciuffo che copre lo sguardo in un effetto misterioso e accattivante. Il make-up è luminoso, con focus sugli occhi. Un bel blush sui toni del rosa, rossetto nude e uno smoky eyes, con il quale non si sbaglia mai.

Giallo anche il primo bikini di Michelle Hunziker

Il giallo è tra i colori prediletti di Michelle Hunziker che, oltre che per il raffinato tubino da lavoro, lo ha scelto anche per il primo bikini della stagione. Anche Michelle, come tanti italiani, ha celebrato la Festa dei Lavoratori con una scampagnata fuori città. La sua meta è il lago di Como, non distante da Milano. E, per l’occasione, la conduttrice ha portato i propri follower con lei alla ricerca del costume perfetto: “Scelta del costumino da Primo Maggio” ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram, mostrando un armadio ordinatissimo, dove tutto è piegato e persino etichettato alla perfezione.

Infine, la scelta è caduta, appunto, su un due pezzi giallo. Un micro-bikini – così come di moda – con slip con laccetti e reggiseno a fascia. A rendere il tutto ancora più allegro, decori di perline multicolori. Michelle, per essere sicura, prova il look prima di uscire di casa e mostra il risultato ai fan: “Oggi tuffi” scherza. Invidiando benevolmente la passeggiata al lago e l’addominale scolpito, approviamo la scelta di stile e auguriamo alla conduttrice un buon Primo Maggio.