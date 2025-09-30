Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

ANSA Michelle Comi

Ha lasciato tutti, ancora una volta, a bocca aperta. È questo il segreto di Michelle Comi, dire sempre ciò che la gente meno si aspetta. Stavolta, dopo qualche tempo di silenzio seguito alla morte del suo amato cagnolino, l’influencer e creator per adulti ha annunciato che presto diventerà mamma. Dietro le sue parole, però, sembra nascondersi un mistero…

L’annuncio di Michelle Comi

“Sto per diventare mamma”, così Michelle Comi afferma nell’ultimo reel caricato sul suo seguitissimo profilo Instagram – dove i follower sono quasi 590mila. In sottofondo una dolcissima musichetta, le ha un trucco leggero (per i suoi standard) e indossa un morigerato pullover. “Lo so ragazzi, non l’avrei detto nemmeno io. – spiega – Ho sempre detto un figlio mai nella vita, non vorrò mai diventare madre. E invece…”

Il dolore per la perdita di Gilda

E invece sembra che mamma, infine, lo diventerà presto. L’influencer dalle opinioni controverse racconta di arrivare da un momento difficile. Da lunghi mesi di dolore. “Sono sparita dai social” dice, seppur il post precedente risale a meno di una settimana fa. Continua raccontando di aver dovuto affrontare “varie problematiche, tra cui un lutto”. Comi si riferisce alla morte di Gilda, uno dei suoi cagnolini, mai mostrato sui social.

Mentre pronuncia il nome di Gilda a Michelle scappa un risolino nervoso, poi le cade qualche lacrimuccia. “Per me è stato come perdere un membro della mia famiglia. – prosegue nel video – Sono caduta in depressione, ho perso un sacco di chili, non sono stata bene a livello di salute. Mi sono trovata anche molto demotivata con la palestra, ho seguito male l’alimentazione”. E sono questi i motivi, spiega, per cui sarebbe “sparita dai social”.

L’influencer diventa mamma davvero?

La star di OnlyFans spiega che il lutto per la sua cucciola le ha fatto comprendere “il valore della famiglia”, perché sono stati proprio i suoi familiari a supportarla nel momento di massimo sconforto. Qualche dubbio resta: “Non sono se sono pronta ad affrontare al 100%” ma questa per lei è “la scelta giusta in questo momento”. Un momento di “cambiamento, di crescita, più maturità” che ci porterà a vedere un “nuovo lato di Michelle”.

Promette di aggiornare i propri follower al più presto, ma la community non nasconde i propri dubbi. Che si tratta dell’ennesima provocazione dell’influencer? Di un modo per cavalcare l’hype? Perché in molti ipotizzano che mamma Comi magari potrebbe diventarlo sì, ma di un nuovo cagnolino e non di un bambino. Non ci resta che attendere, nel frattempo, come tutti, caschiamo anche noi nella trappola della curiosità.

Perché è famosa Michelle Comi

Michelle Comi, è nata a Torino e ha 30 anni. Per anni ha lavorato come impiegata amministrativa presso un Istituto Tumori, poi ha completamente cambiato rotta per approdare su OnlyFans. Comi è tra le più popolari tra i creator della nota piattaforma di contenuti hard e il suo seguito si è ampliato anche sugli altri social, trasformandola in un personaggio mainstream. Al grande pubblico si è fatta conoscere per le dichiarazioni spesso irriverenti e sopra le righe, declamate in trasmissioni seguitissime come la radiofonica La Zanzara su Radio24.