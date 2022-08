“La vita è fatta d’amore”: Michael Bublè e Luisana Lopilato genitori. È nata Cielo

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Una luce dopo il dolore. E un piedino, minuscolo, che esplode di vita. Michael Bublè e Luisana Lopilato hanno voluto presentare così la piccola Cielo, la loro quartogenita, concepita quasi a sorpresa proprio nei mesi in cui il loro figlio maggiore – Noah – riusciva a sconfiggere un aggressivo tumore al fegato. E, con una dedica bellissima, hanno voluto farla conoscere al mondo.

Michael Bublè e Luisana Lopilato genitori: la prima foto di Cielo

L’hanno chiamata così, come il punto più alto e intoccabile di questo universo. Un pugno d’amore che è arrivato dopo il dolore più grande, che hanno attraversato con grande coraggio e dignità. Lui aveva deciso di ritirarsi momentaneamente dalle scene per stare vicino al suo bambino, colpito da un cancro al fegato, lei era stata – ed è – il pilastro della splendida famiglia che hanno costruito insieme.

La prima foto della piccola, stretta ai suoi genitori, è comparsa sui profili Instagram di entrambi. A corredo dell’immagine, hanno scritto: “La vita è fatta d’amore, di luce e di lei… La nostra piccola Cielo Yoli Rose Buble. Con 3,8 kg, finalmente sei entrata nelle nostre vite! Grazie Dio per questa benedizione infinita di farci diventare tuoi genitori! Ti amiamo! Noah, Elias, Vida, Mamma e Papà”.

La coppia, che ha già tre figli, aveva annunciato la gravidanza a febbraio 2022, mostrando lo splendido pancione di Luisana nel videoclip dedicato al singolo I’ll Never Not Love You, omaggio al loro primo incontro. Nelle stesse settimane, Michael Bublè e sua moglie – attrice argentina di grande successo – condividevano la gioia per la guarigione completa di Noah, al quale – nel 2016 – era stato diagnosticato un tumore al fegato. “È come se fossimo stati all’inferno, quando hai sofferto davvero, impari a vivere una vita più profonda e più piena”, aveva dichiarato l’artista, che non ha mai rinunciato alla felicità di essere padre nonostante i momenti difficilissimi che ha affrontato. E sì, anche di fronte allo scricchiolare insistente del suo matrimonio che, stando alle indiscrezioni trapelate, si stava avviando verso la fine.

Noah, Elias, Vida, Cielo: i quattro figli di Michael Bublè e Luisana Lopilato

“So che l’amore ha un grande costo, ma non lo vorrei in un altro modo e questo mi dà la prospettiva di cui ho bisogno per cercare di essere un uomo migliore, di vivere una vita più felice e per godere dei momenti che ho. Perché so quanto sono fortunato. Le cose sono difficile e dobbiamo essere grati”, aveva dichiarato Michael Bublè a Smooth Radio che, nonostante tutto, ha sempre creduto nella forza del sentimento che lo unisce a Luisana e ai suoi figli, fortemente voluti uno dopo l’altro.

Da quest’amore grandissimo è nata anche Vida, nel 2018: “Non pensavo che avere un altro figlio potesse essere tanto importante. C’era così tanta felicità, un grande senso di sollievo. Io e Luisana è come se ci fossimo innamorati di nuovo, e vogliamo allargare ancora la nostra famiglia”. La promessa è stata così mantenuta e non solo con la nascita della loro terzogenita ma anche con l’arrivo della piccola Cielo.