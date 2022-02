Michael Bublè, padre per la quarta volta dopo le voci di divorzio

Pancioni vip del 2022

La famiglia Bublè è pronta per allargarsi: la bellissima notizia, infatti, è che il quarto figlio è in arrivo nonostante le voci sul presunto divorzio tra il cantante e la moglie Luisana Lopilato. La voce è arrivata tramite il sito TMZ, che ha visionato in anteprima il videoclip del nuovo singolo di Michael Bublè intitolato I’ll never not love you, in cui, attraverso le immagini chiare di sua moglie, il cantante annuncia la gravidanza dell’attrice.

Michael Bublè, padre per la quarta volta

L’arrivo di un figlio è sempre una notizia bellissima, e Michael Bublè ha trovato un modo davvero tenero per annunciare il lieto evento. Dalla coppia non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale, ma il sito TMZ ha visionato in anteprima il videoclip ufficiale del nuovo singolo del cantante, intitolato I’ll never not love you: all’interno di un supermercato, si vede la moglie Luisana Lopilato con il pancione. Un rimando al loro primo incontro, perché i due si sono conosciuti e innamorati nell’ormai lontano 2009 proprio sul set del videoclip per il brano Haven’t Met You Yet. Un modo quindi alternativo per annunciare una notizia simile, e probabilmente arriverà ben presto un’ufficialità da parte dei due coniugi, forse proprio con l’uscita del video programmata per il 22 febbraio 2022 alle ore 16:00, quando tutti potranno ammirare la bellissima Luisana con il pancione.

Michael Bublè e Luisana Lopilato sono stati al centro di una vicenda ben più brutta, negli ultimi anni, che aveva anche posto il dubbio su una probabile crisi, ma a quanto pare non è stato affatto così. La coppia è pronta per l’arrivo del quarto figlio dopo i tre bambini Noah di 8 anni, Elias di 6 anni e Vida di 3 anni. Le voci sul divorzio erano arrivate dopo un periodo davvero difficile per la coppia, che aveva dovuto affrontare la malattia del primogenito, Noah, ma Michael e Luisana sembrano essere più forti che mai.

Michael Bublè, le voci sul divorzio

Un amore grande, quello tra Michael Bublè e sua moglie Luisana Lopilato, che è stato messo a dura prova negli anni per via della malattia del loro primogenito Noah. Aveva solamente tre anni, infatti, quando il piccolo dovette affrontare un tumore.

Lo stesso Bublè, in un’intervista per Pop Culture Beast che risale al 2019, aveva dichiarato che un medico aveva spiegato a lui e alla moglie che un dolore così grande potesse in qualche modo incidere negativamente sulla loro storia d’amore, per via delle difficoltà da affrontare e sicuramente per via dello stress accumulato con il tempo. “Nel 2016 abbiamo anche dovuto affrontare il dramma di nostro figlio. Ricordo che una delle prime cose che ci disse un medico in ospedale fu di restare uniti e aiutarci a vicenda. Io all’inizio non capivo perché ci dicesse una cosa così ovvia, poi un amico, ci raccontò che il 92% delle coppie che affrontano difficoltà di questo genere poi divorziano. E l’8% che restano insieme, molto spesso hanno altri figli”, aveva spiegato il cantante.

Un’amara verità, perché spesso succede proprio di allontanarsi nelle difficoltà, ma per la coppia non è stato affatto così. I due, infatti, dopo la triste vicenda, hanno avuto la loro terza figlia Vida, e adesso sembra proprio che la famiglia si stia per allargare ancora di più con l’arrivo del quarto figlio, o figlia. Bisogna aspettare solo l’annuncio ufficiale, che non tarderà sicuramente ad arrivare.