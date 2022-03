Michael Bublé, l’annuncio tanto atteso: “Mio figlio è guarito dal tumore”

Michael Bublé è tornato con un nuovo album e con un annuncio importante: suo figlio Noah è guarito dal tumore. Il bimbo, che si era ammalato nel 2016, ora sta bene e ha firmato il primo singolo del nuovo lavoro del papà, a soli 8 anni. Il cantante e la moglie, Luisana Lopilato, hanno anche altri due figli e sono in attesa del quarto. Michael si sente pronto a tornare al lavoro, questa volta con una riconquistata leggerezza.

Michael Bublé: “Mio figlio Noah è guarito”

L’annuncio tanto atteso è arrivato “Mio figlio Noah è guarito, ora sta bene” dice tra le lacrime Michael Bublé. La dichiarazione è arrivata durante la sua prima intervista via Zoom per presentare il suo nuovo disco, Higher, in un uscita in tutto il mondo il prossimo 25 marzo.

Il cantante lo definisce già il suo miglior lavoro della carriera: “Con questo disco ho imparato che posso fare anche qualcosa di leggero, di fresco, posso ancora stupire il mio pubblico e farlo rallegrare, e soprattutto vivere questo nuovo mood in prima persona. Ne avevo davvero molto bisogno”.

L’artista spiega che quando è uscito il suo lavoro precedente, Love, nel 2018, non era ancora pronto a lasciarsi andare, stava ancora accumulando il dolore della malattia del figlio. “Stavo ancora accettando il colpo, mia moglie mi ha salvato. Ho capito che non sono speciale e che le brutte cose possono succedere a tutti. Ora invece ho imparato a lasciarmi andare, anche grazie al nuovo disco”.

Michael Bublé spiega che nelle ultime analisi, a cinque anni dalla prima diagnosi, il piccolo Noah risulta finalmente guarito. “Ho pianto di gioia, adesso sono un uomo felice. Mio figlio e la mia famiglia stanno finalmente bene. Per questo sono grato e riconoscente verso la vita”. Il cantautore di origini italiane spiega che questo è stato un momento duro ma importante della sua vita, e che lo ha cambiato e ha definito il suo carattere.

La malattia del figlio di Michael Bublé

Era il 2016 quando al piccolo Noah, che all’epoca aveva solo tre anni, è stato diagnosticato un cancro al fegato. La carriera e la vita di Michael Bublé e di sua moglie, l’attrice argentina Luisana Lopilato, si è tragicamente interrotta. La coppia è stata forte, specie Luisana, per stare accanto a Noah e agli altri due figli, Vida Amber e Elias.

Il bambino, fortunatamente già in remissione dal 2017, ha subito tante cure e si è dimostrato un piccolo guerriero. “Ho tatuato il suo nome e quello degli altri miei figli”, racconta emozionato Michael Bublè, che poi fa un annuncio: “Presto ne dovrò tatuare un altro, perché aspettiamo il quarto figlio”.

Potremmo definirlo il miracolo della vita, dopo anni estenuanti per la loro famiglia, dopo la bella notizia della guarigione del piccolo Noah, Luisana Lopilato è di nuovo in dolce attesa. La famiglia Bublé si allarga, per questo il cantautore definisce il suo disco un album di ricordi dei suoi cari, perché, spiega, sua moglie e i suoi figli sono la sua prima fonte di ispirazione.

L’idea del primo singolo, Higher, è nata proprio da un motivetto che Noah cantava sotto la doccia, e per questo il brano porta il suo nome tra i crediti.