Melissa Satta, frecciatina a Matteo Berrettini? “Chi ti vuole di cerca”

Fonte: ANSA Matteo Berrettini, il tennista da record: carriera, amori e vita privata

La showgirl Melissa Satta e il tennista Matteo Berrettini sono la (possibile) coppia più chiacchierata del momento. Paparazzati insieme, le indiscrezioni confermano una storia nascente, ma i diretti interessati non si sono ancora pronunciati.

Sono tante le supposizioni scatenate da uno degli ultimi post su Instragram della showgirl. “Chi ti vuole ti cerca” che sia una frecciatina, o un invito, proprio al giovane sportivo? O, magari, una pungente arguzia rivolta all’ex Mattia Rivetti?

“Chi ti ama ti trova”: la frecciata social di Melissa Satta

“Chi ti vuole ti cerca, chi ti ama ti trova, chi non vuole perderti fa di tutto. Il resto sono solo scuse”, recita l’aforismo condiviso da Melissa Satta su una storia di Instagram. Una frase dai significati molteplici, che potrebbe indicare l’apprezzamento per l’impegno mostrato dall’amato o, al contrario, il risentimento verso chi quell’impegno non lo dimostra affatto.

L’ex velina di Striscia la notizia si è limitata a condividere la frase, senza specificare alcunché. Così, tutte le ipotesi restano sul tavolo. È Matteo Berrettini, la presunta nuova fiamma di Satta, il destinatario del messaggio? Perché sempre presente o perché troppo volubile? O, magari, il bel tennista stavolta non c’entra nulla e l’obiettivo del messaggio social era Mattia Rivetti, l’ex compagno di Melissa Satta, da cui la showgirl aspettava, forse, un ritorno o per lo meno un contatto dopo la rottura.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, la coppia più chiacchierata

Da quando, pochi giorni fa, sono stati visti assieme a Milano, Melissa e Matteo sono al centro del gossip. Galeotta è stata una serata nel capoluogo lombardo, iniziata con una partita di basket al Forum di Assago, che i due avrebbero visto seduti uno accanto all’altra. Per poi proseguire la nottata in un locale cittadino, ancora assieme.

Nelle foto diffuse dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la showgirl e lo sportivo parlano a distanza parecchio ravvicinata. Mentre un presunto testimone oculare afferma che tra i due sia scattato anche un bacio. Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, ha poi pubblicato delle foto dei due ipotizzando che, quella stessa sera, il tennista non abbia fatto ritorno al suo hotel ma abbia trascorso la notte nella casa milanese di Satta.

Il fatto che tra Melissa Satta e Matteo Berrettini non ci fosse alcuna amicizia e che i due non fossero mai stati visti insieme precedentemente, ha lasciato ipotizzare che non si possa che trattare di un nuovo amore agli albori. Solo il tempo potrà confermare o smentire.

Melissa Satta, l’addio a Mattia Rivetti: “Lui non voleva andare a convivere”

Non è la prima volta che Melissa Satta utilizza Instagram per annunciare novità sulla propria vita amorosa. Proprio sul social, lo scorso ottobre, l’ex velina aveva scritto: “Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine”, rendendo così noto l’addio al fidanzato Mattia Rivetti.

Nessun ulteriore chiarimento sulla fine di quest’amore che, per la prima volta, Satta aveva scelto di tenere lontano dai riflettori (a differenza di quanto fatto con l’ex marito Kevin Prince Boateng e, ancor prima, con Bobo Vieri). Stando a quanto rivelato in seguito dal settimanale Oggi sembra che sia stato l’imprenditore a troncare la relazione, dopo la richiesta della compagna di andare a vivere stabilmente insieme.