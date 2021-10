Maurizio Costanzo contro Giancarlo Magalli: sostiene Adriana Volpe

Adriana Volpe, look e curiosità tra Ogni Mattina e Instagram

Uno scontro sul quale non è ancora stata scritta la parola fine, quella tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, che ha suscitato la reazione di Maurizio Costanzo. Il giornalista si è espresso sulle colonne del settimanale Nuovo, al quale ha spiegato i motivi per i quali si dovrebbe smettere di parlare della vicenda per concentrarsi su altro.

Maurizio Costanzo, il sostegno ad Adriana Volpe

Del loro rapporto controverso si parla ormai da molto tempo, ma – per Maurizio Costanzo – sembra essere arrivato il momento di dire basta e tornare a parlare di qualcosa di più interessante. Com’è sua abitudine, lo ha fatto senza usare mezzi termini: “La storia della perenne lite con Adriana Volpe ha stancato. Basta polemiche, deve tornare a fare il conduttore! Paola Perego e Simona Ventura cambino argomento, se credono”.

A scatenare la sua reazione è stata proprio la nuova trasmissione di Paola Perego e Simona Ventura, Citofonare Rai2, nella quale è tornato a galla l’argomento. Quello che è stato anche uno degli argomenti principali delle prime battute della nuova edizione del GF Vip, di cui la Volpe è opinionista, dovrebbe quindi lasciare il giusto spazio alle novità di cui la televisione ha estremo bisogno.

Le perplessità di Maurizio Costanzo

Le dichiarazioni rese sul settimanale Nuovo non sono state le uniche di Maurizio Costanzo intorno alla vicenda. Il giornalista romano, nonché marito di Maria De Filippi, aveva infatti espresso alcune perplessità in merito alla vicenda. Secondo la sua opinione, i due non sarebbero finiti in tribunale come invece avevano avuto modo di raccontare.

Per appianare ogni tipo di divergenza, Costanzo ha anche consigliato loro di provare a far pace e chiarirsi, magari tornando a lavorare insieme come hanno fatto in passato. Dopo quello che è accaduto a I Fatti Vostri, Adriana Volpe ha invece deciso di chiudere i conti con la Rai e dedicarsi ad altri progetti dai quali ha tratto una grande soddisfazione.

La nuova vita di Adriana Volpe

Dopo il successo come concorrente del GF Vip, la presentatrice di Trento è tornata alla conduzione grazie al programma di Tv8, Ogni Mattina, poi chiuso per i risultati poco soddisfacenti. Tornata in Mediaset, ha assunto il ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli, con la quale non ha intrecciato un buon rapporto. La moglie di Paolo Bonolis si è infatti mostrata in compagnia di Giancarlo Magalli, quasi a voler sfidare la sua vicina di poltrone, mossa che non è stata digerita proprio bene dalla Volpe che si è letteralmente scatenata su Twitter.

Tra le due, è tornato il sereno ma il loro rapporto è ancora molto lontano dall’essere normale. Le loro opinioni sono divergenti anche sui concorrenti del reality, che giudicano con due metri assolutamente diversi. Dopotutto, questo era anche l’intento di Alfonso Signorini: mettere al fianco due mondi completamente differenti per sparigliare le carte messe sul tavolo dalle dinamiche del Grande Fratello Vip.