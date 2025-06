Fonte: IPA Sarah Toscano, Andrea Arru e Chanel Totti

Manca ormai pochissimo alla cruciale notte prima degli esami. Sono tanti gli studenti italiani che dovranno posticipare l’inizio delle vacanze e continuare a studiare per l’esame della maturità. Tra questi, alle prese come tutti tra tema d’italiano e prova di matematica, ci sono anche alcuni famosissimi. Dalla cantante Sarah Toscano all’attore Andrea Arru, ecco chi svolgerà nel 2025 l’esame che pone fine alle scuole superiori.

I vip impegnati nella maturità

Non è facile conciliare gli impegni scolastici con un lavoro a tempo pieno. Eppure, sono parecchi i giovanissimi vip che hanno intenzione di presentarsi, assieme ai propri compagni di classe, all’esame di maturità 2025. Tra questi Andrea Arru, attore e modello protagonista della serie Netflix DI4RI. Sullo schermo interpreta l’affascinante Pietro, nella vita vera è studente del liceo scientifico-sportivo e, in futuro, diventerà anche attore della serie che segna il ritorno de I Cesaroni. Dallo stesso cast, arriva di fronte alla commissione anche l’attrice Flavia Leone, che invece frequenta il liceo classico Visconti di Roma. Si appresta alla sua notte prima degli esami anche Nicolò Fillippucci, il cantante perugino eliminato alla semifinale di Amici 24 e allievo del liceo scientifico. Nonostante gli impegni dovuti alla partecipazione al Tim Summer Hits 2025, ottenuta grazie al successo del suo brano Un’ora di follia, Nicolò ha raccontato di star studiando “giorno e notte”.

Documenteranno il loro esame sui social le tiktoker Carla Famulari e Giada Pasqui. La prima, siciliana, si diplomerà al liceo classico; la seconda, toscana nota per il podcast Testosterone, prenderà invece il diploma al liceo linguistico. Protagonista di RDS Next, la content creator Giorgia Mordenti si appresta a svolgere l’esame presso un Istituto tecnico a indirizzo amministrazione, finanza e marketing. E alla maturità non si sottraggono neppure i campioni dello sport. Il calciatore delle Marche – anche lui noto su TikTok – Michele Mazzoni è alle prese con gli studi a indirizzo commercio, mentre dovrà svolgere l’esame da privatista perché impegnato con le gare il pilota di Formula 1 Andrea Kimi Antonelli.

Chi ha già fatto l’esame e chi lo rimanda

Seppur della classe dei sopracitati, Chanel Totti ha già svolto il proprio esame ed è pronta a godersi l’estate più spensierata di sempre. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si è diplomata presso la prestigiosa St. Stephen’s School di Roma. Ha festeggiato assieme alla mamma, al nuovo compagno di Ilary Bastian Mueller e al fratello Christian. Il papà era assente alle celebrazioni, ma ha festeggiato la primogenita con uno scherzoso messaggio social.

Un pelino in ritardo sulla tabella di marcia è, invece, Sarah Toscano. La giovane cantante è stata costretta a mettere la scuola in stand by per partecipare alla scuola di Amici e, in seguito, al Festival di Sanremo 2025. La cantante, però, è ben determinata e ha tutta l’intenzione di portare al termine il proprio percorso scolastico. Al momento sta frequentando una scuola serale e le manca solo la conclusione del quinto anno per poter anche lei finalmente accedere alla maturità, che non è escluso svolga – da privatista – proprio questo mese.