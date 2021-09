Martina Stella, il dolcissimo scatto col pancione su Instagram: “Aspettando te”

editato in: da

I pancioni Vip del 2021

Martina Stella è più bella che mai: raggiante e meravigliosa, l’attrice ha pubblicato su Instagram un dolcissimo scatto con il pancione ormai in evidenza, accompagnato dalle parole “Aspettando te” e un cuoricino blu.

Dopo l’annuncio della sua seconda gravidanza, sul suo profilo ufficiale la Stella ha cominciato ad aggiornare i fan in attesa della nascita del piccolo, che dovrebbe avvenire alla fine dell’estate. La notizia della maternità è arrivata all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno, seppur in passato l’attrice avesse affermato di desiderare un secondo figlio. “Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia – aveva scritto su Instagram -. La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!”.

Ovviamente non sono mancati i commenti di fan e amici, che hanno lasciato sotto il post tantissimi complimenti per l’attrice: “Stupenda”, “Bellissima”, “Meravigliosa”, si può leggere a corredo della foto. Immancabile poi il messaggio dell’amica Sandra Milo, che ha lasciato a Martina parole tenerissime: “È proprio vero che la maternità rende più belle, anche se tu lo sei già di tuo”.

Adesso manca pochissimo all’arrivo del bebè, frutto dell’amore con il marito Andrea Manfredonia, il calciatore con il quale è convolata a nozze nel 2016. “È un maschio – aveva raccontato la Stella al settimanale Chi –. Non lo abbiamo programmato, ma lo abbiamo tanto, tanto, tanto desiderato”. L’attrice, che è già mamma di Ginevra – nata dalla precedente relazione che l’attrice ha avuto con Gabriele Gregorini – ha voluto trovare il momento giusto per pensare a una nuova gravidanza: “Abbiamo aspettato un po’ proprio perché tenevo molto a stabilire un bell’equilibrio con mia figlia: volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia”.

Dopo aver svelato il sesso del bimbo in arrivo, resta ancora un alone di mistero, quello sul nome del nascituro: “Mi piacerebbe coinvolgere Ginevra, sempre che non ci spari dei nomi assurdi. Sceglierà un nome bellissimo”, aveva ammesso Martina al settimanale diretto da Alfonso Signorini. Nel frattempo la Stella si gode gli ultimi momenti da mamma con la sua primogenita: tra poco a sconvolgere le loro vite ci sarà un piccolo frugoletto tutto da amare.