Maria Sharapova è diventata mamma e presenta Theodore su Instagram

Maria Sharapova è diventata mamma. L’ex tennista ha dato alla luce il suo primo figlio, Theodore, e lo ha presentato sui social mostrandolo per la prima volta con un tenero scatto. Il piccolo è nato lo scorso primo luglio, ma la campionessa ha atteso qualche giorno prima di condividere la sua grande gioia con i suoi numerosissimi follower.

Maria Sharapova mamma per la prima volta: la sua gioia su Instagram

Maria Sharapova è diventata mamma per la prima volta e ha presentato il suo Theodore sui social. La campionessa mondiale di tennis ha annunciato su Instagram la nascita del suo primogenito, frutto dell’amore con l’imprenditore e collezionista d’arte Alexander Gilkes.

“Il regalo più bello, impegnativo e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse chiedere”, ha scritto la Sharapova a corredo di un tenerissimo scatto, che mostra lei, mentre accarezza suo figlio, accanto al compagno. Entrambi guardano il piccolo – che ha già 15 giorni – con uno sguardo innamorato, tipico dei neogenitori ancora nel turbine di emozioni difficili da spiegare a parole.

Il bebè è venuto alla luce lo scorso primo luglio, come ha scritto la sportiva, ma prima di presentarlo ai suoi follower ha deciso di godersi i primi giorni da mamma lontana dai social. Ma si sa, quando la gioia è così grande è impossibile non condividerla: il post ha raccolto migliaia di like e di commenti, con auguri e congratulazioni da amici e fan da ogni parte del mondo.

Maria Sharapova, la gravidanza e l’amore con Alexander Gilkes

La campionessa aveva annunciato la gravidanza solo qualche mese fa, svelata dopo settimane vissute nel massimo riserbo. E lo ha fatto in un giorno speciale, quello del suo 35esimo compleanno. “Inizi preziosi. Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità!”, aveva scritto la Sharapova, dando ai suoi fan la bellissima notizia.

L’ex tennista aveva pubblicato una foto su una spiaggia della California, a Manhattan Beach, dove vive, mentre accarezza il pancino appena accennato. Nello scatto era apparsa raggiante, felicissima di iniziare un nuovo ed entusiasmante capitolo della sua vita insieme al suo compagno, l’imprenditore britannico Alexander Gilkes.

Molto noto nel Regno Unito (è stato compagno di studi dei Principi William e Harry) è un mercante d’arte, collezionista e cofondatore della casa d’aste online Paddle. I due si sono conosciuti nel 2018 e da allora non si sono più lasciati. “È l’uomo della mia vita”, aveva dichiarato in una vecchia intervista Maria Sharapova.

Lui l’ha seguita negli ultimi due anni della carriera da tennista (prima del ritiro dai campi da gioco nel 2020) dandole supporto dagli spalti più importanti; mentre lei, dopo la fine della sua carriera da tennista, l’ha accompagnato in giro per mostre ed esposizioni d’arte in Europa.

Ora Maria e Alexander hanno appena iniziato la loro nuova vita da genitori, aprendo un fantastico ed elettrizzante capitolo della loro nuova esistenza in tre. Adesso manca solo il matrimonio a suggellare il loro legame: pare che la coppia abbia già deciso di sposarsi, anche se non si conoscono i dettagli delle nozze.