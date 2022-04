Maria Sharapova incinta, la foto del pancino su Instagram

Pancioni vip del 2022

Il pancino è ancora piccolo ma è ben in evidenza e le parole che si accompagnano alla foto sono inequivocabili. “Torta per due” ha scritto Maria Sharapova su Instagram, festeggiando il suo 35esimo compleanno e annunciando al mondo la notizia più bella. L’ex tennista è infatti incinta del suo compagno, l’imprenditore britannico Alexander Gilkes.

Maria Sharapova è incinta: l’annuncio su Instagram

“Inizi preziosi. Mangiare la torta di compleanno per due è sempre stata la mia specialità!”: così l’ex tennista Maria Sharapova ha annunciato su Instagram di aspettare un bebè. L’ha fatto in un giorno speciale, quello del suo 35esimo compleanno, pubblicando una foto su una spiaggia della California, a Manhattan Beach, dove vive, mentre accarezza il pancino appena accennato.

Per l’ex campionessa russa, con 5 titoli dello Slam all’attivo più tre Internazionali di Roma, inizia un bellissimo capitolo, quello da futura mamma. Il ritiro dai campi da tennis era avvenuto a febbraio del 2020, ma la Sharapova non è certo rimasta con le mani in mano: si è buttata a capofitto nel lavoro, seguendo la sua azienda dolciaria, la Sugarpova, e continuando a fare da testimonial per marchi sportivi e prodotti di lusso.

Nata a Njagan, una cittadina della Siberia, Maria Sharapova ha trascorso la sua infanzia a Gomel, in Bielorussia, per poi emigrare a Sochi. Il suo talento è sempre stato sotto gli occhi di tutti: fu notata poco più che bambina da Martina Navratilova, che convinse il padre Yuri a trasferirsi con lei negli Stati Uniti, circondandosi di allenatori che ne hanno fatto una campionessa.

A 17 anni era già una stella del tennis, battendo Serena Williams, a 18 era la numero uno: la sua carriera è stata tutta in ascesa, ricca di successi e soddisfazioni. Nonostante lo scandalo legato al doping, ha saputo rimboccarsi le maniche: si è iscritta a un corso di management a Harvard, ha fondato la sua azienda e oggi sta per iniziare un nuovo, avventuroso capitolo: quello della gravidanza e della maternità.

Maria Sharapova, l’amore con Alexander Gilkes

Maria Sharapova dopo il ritiro dal mondo del tennis si è dedicata principalmente alla sua azienda, e ha iniziato a seguire il compagno Alexander Gilkes in giro per il mondo. Lui, molto noto nel Regno Unito (è stato compagno di studi dei Principi William e Harry) è un imprenditore, mercante d’arte, collezionista e cofondatore della casa d’aste online Paddle.

“È l’uomo della mia vita”, ha detto di lui la Sharapova in passato. Prima di Alexander la campionessa ha avuto due storie d’amore importanti: con il cestista Sasha Vujacic e con il collega Grigor Dimitrov. Pare che appena 18enne abbia avuto anche un flirt anche con Adam Levine, il cantante dei Maroon 5.

Nel 2018 però la sua vita è cambiata, quando ha trovato l’amore con il suo Alexander: lui l’ha seguita negli ultimi due anni della carriera da tennista, dandole supporto dagli spalti dei campi da gioco più importanti; lei, dopo il ritiro l’ha accompagnato in giro per il mondo.

Adesso entrambi non potrebbero essere più felici: il loro bebè arriverà in autunno.