William e Kate, Pasqua da Reali: come festeggiano tra Famiglia e impegni

Kate Middleton magnetica con pois e spacco: Letizia di Spagna sparisce

La Pasqua è una delle feste più amate da Kate Middleton e il Principe William. Per questo c’è molta curiosità sui piani della Duchessa e della sua famiglia per le prime vacanze pasquali in due anni lontane dal fantasma della pandemia. Si rifugeranno come sempre nel Norfolk o quest’anno inaugureranno nuove tradizioni?

Cosa farà Kate Middleton a Pasqua

Secondo le ultime indiscrezioni di Hello Magazine, il duca e la duchessa di Cambridge trascorreranno le vacanze di Pasqua in privato con i loro figli, il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principino Louis.

I bambini sono già a casa da una settimana, da quando alla scuola privata Thomas’s Battersea, che frequentano sia George che sua sorella, sono iniziate le vacanze pasquali. Lo stesso vale per il piccolo Louis che frequenta la Willcocks Nursery. Kate e William ci tengono molto che i loro figli facciano una vita più normale che possibile, quindi i piccoli di casa Windsor si sono goduti questi giorni di festa tra le mura domestiche.

E come sempre è stata proprio Kate a intrattenerli, aiutata dalla tata, con giochi e passatempi. Ma i Cambridge partiranno quest’anno? Ufficialmente non si sa nulla, ma dopo due anni di pandemia è presumibile che la Famiglia sia pronta a festeggiare la Pasqua con il resto della Famiglia Reale o con i Middleton.

Di certo non mancherà una capatina nel loro rifugio di campagna a Norfolk, dove lo scorso anno è stata scattata la loro cartolina di auguri di Natale. Un luogo che unisce la natura rupestre alla spiaggia, l’ideale per far giocare i bambini in libertà lontani dalla città e da occhi indiscreti.

Kate Middleton è poi una grande appassionata di campagna, habitat nel quale è cresciuta, e sta insegnando ai suoi figli l’amore per la natura e le attività all’aria aperta. Di certo vedremo William e sua moglie anche alla tradizionale messa della domenica di Pasqua, che probabilmente quest’anno si svolgerà a Windsor viste le precarie condizioni di salute della Regina Elisabetta.

La caccia alle uova per i Principini

Per ora non ci sono impegni ufficiali per William e Kate durante le vacanze pasquali, ma c’è un divertente evento al quale loro e i piccoli non mancherebbero per nulla al mondo: la caccia alle uova.

Infatti nel 2018, durante una cerimonia presso la chiesa di Windsor, nella quale affiancava la Regina Elisabetta, Kate Middleton rivelò ad alcune bambine fuori dalla Cappella di St George che i suoi figli maggiori, George e Charlotte, hanno unad: la caccia alle uova! Un’usanza molto comune nei paesi anglosassoni, le uova sode vengono dipinte con disegni e motivi pasquali e nascoste nei parchi o nei giardini, e i bambini, armati di cestini, si divertono a cercarle. Vince chi ne trova di più, e la gara non finisce finché non sono state trovate tutte le uova.

Ma attraverso il loro profilo Instagram i Duchi di Cambridge hanno svelato lo scorso anno anche un’altra curiosità: un grande uovo di cioccolato che i bambini si divertono a frantumare in tanti pezzetti per poi mangiarli, come ogni bimbo della loro età.