Maria Elena Boschi stupenda a Natale: il look sofisticato e sensuale

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Maria Elena Boschi semplicemente strepitosa: in occasione delle feste la deputata di Italia Viva ha pubblicato degli scatti per augurare buon Natale a tutti i suoi follower, che la seguono ormai da anni con affetto e un pizzico di curiosità. La politica, tra un post e l’altro, ha condiviso alcune foto del suo Natale in famiglia, stupendo tutti con un look assolutamente da copiare.

Maria Elena Boschi, strepitosa per Natale

Dopo tanti contenuti dedicati alla sua attività politica, Maria Elena Boschi si è concessa un post personale da dedicare ai suoi numerosi follower. Qualche scatto in famiglia davanti all’albero addobbato con un messaggio per i suoi seguaci: “Auguri di buon Natale a tutti voi, con l’auspicio che possiate trascorrere questi giorni con le persone che amate di più. Un pensiero anche a quanti trascorrono il Natale da soli o al lavoro. Che possa essere per tutti noi un momento di speranza e di serenità”.

La politica sta trascorrendo questi giorni di festa in famiglia e ha riabbracciato il fratello Pier Francesco a cui è molto legata e in compagnia del quale si è mostrata sul suo profilo Instagram ufficiale. Il fratello minore della Boschi è un volto ormai conosciuto: l’ingegnere infatti è spesso apparso in pubblico insieme alla sorella, accompagnandola ad alcuni eventi quando lei era ancora single.

In occasione del pranzo di Natale a casa Maria Elena Boschi ha sfoggiato un look da copiare, semplice ma con un tocco di sensualità: la deputata ha indossato un maglione bianco panna traforato abbinato a un paio di shorts a vita alta neri in pelle, con vita a sacchetto, seguendo le ultime tendenze in fatto di moda.

Collant neri velati, punti luce ai lobi, onde morbide a incorniciare il viso e l’immancabile rossetto rosso, dal quale non si separa mai: semplicemente meravigliosa.

Maria Elena Boschi lontana da Giulio Berruti

Se la carriera politica procede a gonfie vele, lo stesso si può dire per l’amore: Maria Elena Boschi è innamoratissima dell’attore Giulio Berruti. Sebbene i due abbiano trascorso il Natale lontani – lui è impegnato sul set del suo ultimo film – il loro legame non sembra vacillare.

La loro storia è sempre stata vissuta alla luce del sole: i due non si sono mai nascosti per paura di gossip e pettegolezzi, tanto da uscire immediatamente allo scoperto. Dopo il clamore iniziale e la curiosità delle pagine di cronaca rosa, la deputata e l’attore stanno vivendo il loro amore lontano dei riflettori, se non per qualche apparizione sporadica di alcuni scatti sui giornali.

Qualche settimana fa Oggi li ha sorpresi durante una giornata di relax, in cui i due si sono concessi una breve gita fuori porta a bordo del gommone dell’attore, tra baci e coccole. Del resto la Boschi a Verissimo aveva confessato di sognare una famiglia con lui: “Lo sogno da sempre – aveva detto -. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia”.