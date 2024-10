Manuela Moreno single dopo la proposta: “Lui sparito a tre giorni dal matrimonio”

Fonte: IPA Manuela Moreno

Manuela Moreno è ufficialmente single. La giornalista e conduttrice di Tg2Post, già pronta a dire sì, ha raccontato ai microfoni di Un giorno da pecora la fine della sua relazione con Giacomo Maiolini, confermando che non convoleranno a nozze. Con sincerità e autoironia, ha svelato i retroscena di questa importante decisione, che ha stupito molti dei suoi fan e spettatori.

Questioni logistiche e vedute diverse sembrerebbero essere i motivi per cui la giornalista ha scelto di fare un passo indietro rispetto all’ex fidanzato, arrivando così ad annullare il suo terzo quasi matrimonio.

Manuela Moreno, la rottura con Giacomo Maiolini

Una proposta di matrimonio documentata con un video sui social per annunciare al mondo la scelta di passare una vita insieme. Manuela Moreno e Giacomo Maiolini, fondatore dell’etichetta discografica Time Records, erano pronti a dire “sì”, ma qualcosa li ha poi portati a fare un passo indietro.

Lo ha raccontato la stessa Manuela Moreno ai microfoni di Un giorno da pecora, il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, in cui ha svelato di essere tornata single. Una notizia che ha spiazzato i due conduttori, che hanno immediatamente cercato di indagare sui motivi del cambio di rotta sentimentale della giornalista.

“Sono single e sto da Dio. Lui mi chiese di sposarmi lo scorso anno, nell’estate 2023. Io ero convinta, c’è stata l’estate di mezzo e non ci siamo più trovati”.

La Moreno ha poi spiegato che, sui motivi della scelta, ha inciso anche il fatto che Maiolini abitasse a Brescia, ben lontano da lei. La lontananza fisica e le difficoltà logistiche, molto probabilmente, si sono rivelate più impegnative di quanto immaginassero all’inizio della relazione.

Il mancato matrimonio ha chiaramente inciso sul loro rapporto che, oggi, pare essere piuttosto distaccato: “Per ora non siamo rimasti amici, ma in futuro chissà. Ci siamo sentiti, l’ultima volta, un mese fa, tramite messaggio. Mi ha scritto: ‘Spero che troverai la tua serenità’”.

Manuela Moreno, quell’ex sparito a tre giorni dalle nozze

Professionista apprezzata, ma piuttosto sfortunata in amore, Manuela Moreno ha poi raccontato di essere arrivata vicina al matrimonio per ben tre volte. La più eclatante, dice, è stata quella in cui il suo quasi marito l’ha lasciata tre giorni prima delle nozze.

“Una volta, a tre giorni dal matrimonio, è proprio sparito. Lo aspettavo a casa con un lombetto di carne, una portata del ricevimento che dovevamo assaggiare per il pranzo di nozze. Lui però non è mai arrivato”.

Una sventura che oggi la Moreno racconta con un sorriso sul volto e che si aggiunge a una serie di storie d’amore ormai dimenticate, come quella con Adriano Galliani.

“Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie Daniela Rosati” aveva raccontato la giornalista a Monica Setta durante una puntata di Storie di donne al bivio: “Non era un vero tradimento, ma era una bugia e io detesto la non sincerità”.

Un passo falso che la Moreno non ha potuto dimenticare, nonostante tutti gli sforzi di Galliani per riconquistarla: “Forse per lui ero importante. Mi disse che ero stata l’unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto. Allora il mio sogno era principalmente quello di fare l’inviata di esteri in giro per il mondo”.