Manila Nazzaro e Valeria Liberati, il legame speciale dopo Temptation Island

Temptation Island è il reality creato appositamente per delle coppie, ma chi l’ha detto che non possano crearsi delle bellissime amicizie? È proprio il caso di Manila Nazzaro e Valeria Liberati che, grazie al programma, sono diventate complici più che mai.

La loro esperienza all’Is Morus Relais (tenuta dove si registra Temptation), seppur ben diversa, ha fatto nascere tra le due un legame speciale, che la showgirl ha definito “forte e sincero” su un suo aggiornamento Instagram, nel quale viene mostrato uno scatto che le ritrae insieme a Roma, in un ristorante di Trastevere.

La tv può regalare amicizie inaspettate e proprio per questo forti e sincere…Temptation Island mi ha regalato quella con te, Valeria Liberati.

Queste le parole di Manila, che accompagnano la foto che mostra le ragazze sorridenti e super bionde: dopo Temptation, infatti, la Liberati e la Nazzaro hanno dato una rinfrescata al loro look, sfoggiando delle chiome platinate e molto chic. La loro avventura televisiva ha donato loro non solo una nuova e profonda amicizia, ma anche un aspetto meraviglioso.

Anche Valeria ha pubblicato il medesimo scatto, dedicando all’amica parole di affetto e stima sul suo profilo Instagram, per onorare le confidenze che si sono scambiate l’un l’altra, costruendo pian piano un importante rapporto di solidarietà femminile:

Grazie a Temptation Island ho conosciuto te, così simile a me. Ti voglio bene

D’altronde, l’ex Miss Italia e l’estetista romana ne hanno davvero passate tante all’interno del villaggio dei sentimenti: le lacrime di Valeria, che ha partecipato al programma con Ciavy, sono state tante, mentre Manila ha dovuto combattere con i demoni del passato che incombevano sulla sua relazione con Lorenzo Amoruso.

Le ultime puntate dello show ci hanno fatto assistere a due finali completamente differenti per le due protagoniste del reality, eppure c’è stato qualche altro aggiornamento. Ma andiamo per ordine: Manila e Lorenzo hanno concluso Temptation con una (quasi) promessa di matrimonio, infatti l’ex calciatore ha concluso l’ultimo loro falò con le dolci parole “Questa donna me la sposo”.

Valeria e Ciavy, d’altro canto, sono usciti dal programma da single. Dopo un falò di confronto ostile per via dei tradimenti di lui e la vicinanza di lei al single Alessandro Basciano, la coppia ha deciso di ufficializzare il loro ritorno insieme.

Dunque, seppure Valeria nel corso del programma aveva dichiarato più volte di non sentirsi innamorata nè trattata con rispetto, l’estetista è tornata tra le braccia dell’organizzatore di eventi. Molti fan del reality, però, non sembrano essere contenti di tale decisione, additando perfino i due partecipanti di aver mentito tutto il tempo.

Al di là delle supposizioni, non resta che augurare il meglio a entrambe le coppie e di attendere altri teneri momenti tra le due amiche. Chissà, forse è stata proprio Manila ha consigliare Valeria nel dare un’altra chance al suo amore.