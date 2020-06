Chi è Lorenzo Amoruso, il fidanzato di Manila Nazzaro

editato in: da

Lorenzo Amoruso è il fidanzato di Manila Nazzaro e protagonista di Temptation Island. I due formano una delle coppie che hanno scelto di mettere alla prova il proprio amore nel reality di Maria De Filippi. 42 anni e una lunga carriera televisiva alle spalle, Manila è legata a Lorenzo da circa tre anni, un amore nato dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Cozza da cui ha avuto i figli Francesco Pio e Nicola.

Nel video di presentazione di Temptation Island, la Nazzaro e Amoruso hanno parlato della loro relazione. “Io non credevo più nell’amore – ha rivelato la showgirl -. Lorenzo è stato veramente bravo nell’avere la pazienza e la determinazione per farmi credere che è possibile reinnamorarsi. Temptation potrebbe “illuminarci”. Mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa, alla fine”.

Ex calciatore e sportivo, Lorenzo Amoruso è un dirigente sportivo. Nella sua lunga carriera calcistica ha giocato nel Bari e nella Fiorentina. Insieme a Gianluca Vialli ha condotto il docu-reality Squadre da incubo, mentre nel 2018 è entrato nel cast di Celebrity MasterChef Italia. L’amore con Manila Nazzaro è iniziato circa tre anni fa dopo l’addio di lei a Francesco Cozza. Showgirl e attrice, ha iniziato la sua carriera nel 1999 a Miss Italia, in seguito ha lavorato al Bagaglino e ha condotto Mezzogiorno in famiglia. L’abbiamo vista anche a L’anno che verrà, Quelli che il calcio e Live – Non è la D’Urso. Qualche tempo fa Manila aveva raccontato la fine traumatica del suo matrimonio, arrivata nel 2017.

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia – aveva svelato a Diva e Donna, parlando dell’ex marito -. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità. I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. Io ero sempre a Roma per lavoro, eravamo distanti ed alla fine non ci siamo più riconosciuti. Non ha tradito me, ma la famiglia. Non mi è stato vicino nemmeno durante la malattia. Ho fatto da madre e da padre ai miei figli”.