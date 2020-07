Chi è Ciavy di Temptation Island 2020

editato in: da

Ciavy è uno fra i protagonisti di Temptation Island 2020, fidanzato con Valeria che ha deciso di portarlo nel reality per mettere alla prova il loro amore. Lei infatti ha già una figlia di dieci anni e vorrebbe che il compagno mettesse radici, pensando alla famiglia e al matrimonio. Classe 1985, Ciavy è originario di Roma e lavora come PR e organizzatore di eventi. Gestisce serate nel locali in zona Eur e ha una grande passione per la boxe.

Il suo vero nome è Andrea Maliokapis, Ciavy infatti è un diminutivo che sta per “er ciabatta”. Lui e Valeria Liberati stanno insieme da quattro anni, ma si conoscono da dici. Prima di fidanzarsi dunque sono stati amici. Lei fa l’onicotecnica e ha una figlia di dieci anni, avuta quando aveva solo diciassette anni. “Ci siamo conosciuti 10 anni fa – ha raccontato lei nel video di presentazione di Temptation Island -. All’inizio eravamo amici poi dopo anni ci siamo fidanzati. ​A quasi 30 anni e dopo quattro di storia, vorrei andare a convivere con lui, vorrei che si prendesse la responsabilità di un rapporto serio ​e si prendesse cura di me e di mia figlia. Ho deciso di partecipare a Temptation Island per capire se Ciavy è pronto a dare una svolta al nostro rapporto”.

“Vorrei capire come si comporta Valeria senza di me – ha replicato lui – anche se ho più paura di me stesso perché mi conosco!​”. Nella prima puntata dello show condotto da Filippo Bisciglia, Ciavy ha ammesso di non gradire alcuni atteggiamenti della fidanzata, definita “appiccicosa”. Poco dopo, durante il falò, è rimasto sorpreso nello scoprire un avvicinamento fra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano. “Sono tre giorni. Non mi aspettavo di vedere certe cose. Qua la persona seria sono io”, ha chiarito. Ma Antonella Elia, dopo aver scoperto i numerosi tradimenti di Ciavy ai danni di Valeria, l’ha definito un “troglodita”.