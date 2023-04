Måneskin, fan sempre più preoccupati per Damiano David: “Non è colpa mia”

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Damiano David fa preoccupare i fan dei Måneskin, in pensiero per la sua salute. L’artista, come gli altri membri della band, sta vivendo un periodo di forte stress a causa dei tanti impegni, e in molti sostengono che dovrebbero un po’ rallentare i ritmi, e cautelarsi maggiormente. A scuotere i followers di Damiano sono anche i suoi post sui social, l’ultimo in particolare, nel quale appare con una maschera d’ossigeno. Tantissimi i messaggi carichi d’apprensione in queste ore, ma come sta davvero il cantante dei Måneskin?

Damiano David con la maschera dell’ossigeno: cosa succede

“L’amore è come l’ossigeno” scherza Damiano David nel suo ultimo post Instagram. Eppure, fa preoccupare tutti: occhi scavati, sempre più magro, e una mascherina d’ossigeno. Il motivo non è stato svelato, probabilmente non si tratta di nulla di così grave, altrimenti il frontman dei Måneskin non posterebbe una foto sui social. Cresce, però, la preoccupazione per lui da parte dei fan, che lo vedono cambiato, e avvertono che quella luce negli occhi si sta spegnendo pian piano.

“Rimettiti presto“, “non ci far preoccupare“, “sei tu il nostro ossigeno”, “hai bisogno di riposo, siamo in ansia” sono alcuni dei messaggi che possiamo leggere più frequentemente sotto le sue foto, in particolare sotto l’ultima che ha messo in grande agitazione i seguaci della rock band dei record. E, forse, sono proprio questi record a iniziare a pesare sulle spalle dei giovanissimi artisti, che ormai non hanno un minuto di riposo.

Il ritmo serratissimo degli ultimi due anni non sembra dar spazio a Damiano, Victoria, Thomas e Ethan. Sono tanti gli artisti che hanno avuto dei momenti di cedimento, dopo un grande successo e sessioni di lavoro massacranti, e i fan sono giustamente spaventati. Solo tre settimane fa il cantante aveva scritto sui social “Alcune volte è più difficile“, e in tantissimi gli avevano detto di dare priorità alla sua salute, cancellando alcune date del tour.

“Non è colpa mia”: l’ironia di Damiano per rassicurare i fan

Da quando Damiano David ha deciso di dare un cambio radicale al suo look, rasandosi a zero, molti fan hanno iniziato a temere il peggio, alcuni anche pressando l’artista per questa scelta. E per questo, nella sua ultima foto, sempre quella incriminata con la maschera dell’ossigeno, ha deciso di scherzarci su: “L’attaccatura dei capelli non è colpa mia” ha scritto nella didascalia, punzecchiando chi ha persino parlato di una improvvisa stempiatura.

Era gennaio quando il cantante dei Måneskin, sempre sui social, aveva annunciato l’improvviso cambio di look: il gesto radicale ha anticipato l’uscita di Gossip, il nuovo singolo in collaborazione con Tom Morello. Una trovata mediatica? Probabilmente sì, ma anche un desiderio di iniziare questa nuova fase musicale in maniera diversa, come la band ha fatto con le finte nozze tra i quattro componenti, “celebrate” sempre a gennaio, per l’uscita del nuovo album, Rush.

La voglia di stupire della band, quindi, non ci deve sorprendere, e neanche quella di divertirsi: infatti, in occasione del Pesce d’Aprile, il batterista Ethan Torchio ha postato una foto ritoccata, nella quale appariva anche lui con i capelli rasati a zero. Ricalcando lo shock dei fan per il gesto di Damiano, il gruppo si è divertito per l’occasione, anche se, in molti, hanno capito subito che si trattava di uno scherzo.