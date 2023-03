Damiano David preoccupa i fan su Instagram: “A volte è difficile”

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

I Måneskin stanno continuando a ottenere un successo incredibile in tutto il mondo. Tour, concerti, prove: sembrano instancabili, sempre in giro, a mostrare il loro talento e la potenza artistica sul palco. Tutti loro sono abituati a condividere il lavoro, poco invece conosciamo della vita privata. Nella giornata del 7 marzo, Damiano David, il frontman della band, ha pubblicato una foto su Instagram, mostrando non solo l’artista, ma soprattutto la persona: “A volte è difficile”.

Damiano David, la foto su Instagram preoccupa i fan

In tutti i famosi convivono due anime: l’artista e la persona. Damiano David, frontman dei Måneskin, è uno tra i nomi più di spicco della sua generazione: da X Factor a Sanremo, dall’Eurovision Song Contest al successo incredibile in America (affatto scontato), da poco più di due anni, la band non si è mai fermata, consci – forse – di dover vivere il momento, come si dice in questi casi.

Così, nel profilo “patinato” da rocker di David, dove sono presenti scatti dei concerti e (poche) foto insieme alla fidanzata, Giorgia Soleri, è apparso un post che ha preoccupato i suoi fan. Una foto in bianco e nero, nella sala prove, a petto nudo e intento a fumare; nell’altra, invece, una foto a colori, con una mascherina per l’ossigeno. Nel giro di pochi minuti il post ha ottenuto migliaia di interazioni, tra like e commenti.

I commenti al post di Damiano David

Osservando il contenuto del carosello su Instagram e la didascalia, i fan di Damiano David sono subito andati in “allarme”. Qualcuno ha scritto: “Se hai bisogno di cancellare gli show, fallo. Noi fan capiremo”. C’è anche chi spera che stia bene e che tutto vada per il meglio, o ancora chi lo incoraggia a prendersi cura di se stesso, perché la salute viene sempre prima di tutto.

“Pensa a te stesso. Chi ti ama davvero può solo capire, apprezzare e aspettare”, ha commentato un utente. “Questo tour è molto intenso fisicamente e moralmente, attenzione”, ed è vero, dopotutto, perché i Måneskin non si sono quasi mai praticamente fermati, sempre sul palco, o in televisione, in Italia, in America o in giro per l’Europa, in uno show continuo tra talento ed esibizioni memorabili.

Come sta Damiano David

Oltre al post, non si sa molto altro. Sappiamo che Damiano David è impegnato con i Måneskin, che sono stati anche annunciati tra gli artisti presenti al Glastonbury Festival in previsione dal 21 al 25 giugno, dove sono attesi anche Elton John, Lizzo, Lana Del Rey e tanti altri. La loro agenda è sempre fitta di impegni, tra il tour, così come i programmi televisivi (in America sono stati anche da Jimmy Fallon al The Tonight Show, una punta di diamante della televisione americana).

David è anche concentrato al momento su un tour a dir poco adrenalinico, dopo la pubblicazione dell’album Rush! (che ha ricevuto qualche stroncatura). I concerti in programma sono molteplici, tra Svizzera, Francia, Polonia, così come si toccano gli stadi di Milano, Roma, Bologna, Napoli. Una rush, dunque, in tutti i sensi.