Maneskin: “È intervenuta la polizia”. Il racconto da Jimmy Fallon

Fonte: IPA VMA 2022, i Maneskin premiati tra mantelle scintillanti, corsetti e trasparenze

Con l’uscita del nuovo album i Maneskin stanno macinando nuovi successi, basti pensare che Rush!, a un giorno dall’uscita, è entrato al primo posto nella classifica iTunes di 20 Paesi. La band romana è stata (nuovamente) ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon dove, oltre a un’esibizione adrenalinica e coinvolgente insieme a Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine, si sono raccontati al conduttore parlando degli esordi e dell’entusiasmo della nomination ai Grammy.

Maneskin, il racconto da Jimmy Fallon su quando suonavano per strada

I video dei Maneskin che suonano per strada prima di diventare famosi sono parecchio noti, perché mostrano come questo gruppo di giovani musicisti sia davvero partito dalla strada per poi raggiungere vette pazzesche in tutto il mondo. Una storia di successo che insegna quanto la dedizione e l’impegno possano dare risultati. E di quei concerti per strada i Maneskin ne hanno parlato al Tonight Show di Jimmy Fallon dove sono stati nuovamente ospiti.

“La consideravamo una buona giornata quando incassavamo dai 20 ai 50 euro – ha ricordato Damiano, rivangando quei tempi che erano precedenti a X Factor e alla vittoria di Sanremo -. Il nostro obiettivo comunque era tornare a casa senza aver preso insulti dai pedoni, ma accadeva raramente. A volte interveniva la polizia a dirci che era proibito: noi allora ci spostavamo, ci nascondevamo e poi ricominciavamo a suonare”.

Tempi ormai lontani perché ora la band romana ha raggiunto un successo incredibile, suonando ai festival musicali più importanti e collaborando con artisti di altissimo livello.

E a tal proposito lo show americano è stata anche l’occasione per ricordare quando hanno ricevuto la chiamata da Mick Jagger con l’invito ad aprire il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. A farlo è stata Victoria che ha spiegato: “È stato davvero gentile e conosceva molta della nostra musica”. Non è stata la stessa cosa con Keith Richards, comunque gentile con la band ma completamente all’oscuro su chi fossero: “Non so chi diavolo siete – hanno spiegato che gli ha detto – ma mi hanno riferito che siete bravi”.

Maneskin, quella volta che Damiano non ha saputo trattenersi

Dai concerti sui marciapiedi a quelli in tutto il mondo: nel mezzo ci sono stati X Factor, la vittoria a Sanremo, l’Eurovision. Una carriera costruita sull’impegno, sulla passione per ciò che si fa, condita da look che non sono mai passati inosservati e una grinta pazzesca. Certamente non sono mancati i momenti difficili, o le critiche come quelle che sono arrivate per Rush!, però i Maneskin sono andati avanti e hanno continuato il loro percorso con non poco successo.

Successo che hanno sempre festeggiato con entusiasmo e, proprio ricordando uno di quei momenti che segnano una carriera, la band ha raccontato un aneddotto al Tonight Show di Jimmy Fallon. Ovvero quando hanno saputo della candidatura (nella categoria Miglior Nuovo Artista) ai Grammy Awards.

A saperlo per primo è stato Damiano: ”Non so se eravamo a Los Angeles a registrare o in tour, però ricordo che quando ho sentito il nostro nome in tv, ero l’unico sveglio in casa. Gli altri si stavano alzando, vestendo, o cose del genere. Così ho iniziato ad urlare: ho fatto anche un video della reazione, che poi non ho postato perché era troppo volgare”. E Victoria ha voluto anche raccontare il suo punto di vista su quel momento così entusiasmante: “Ha iniziato a battere sulla porta del bagno, pensavo mi volesse uccidere o qualcosa del genere”.

L’attesa ora è altissima, infatti per sapere se si aggiudicheranno la vittoria si deve aspettare il cinque febbraio quando andrà in scena la premiazione. Si tratta della 65esima edizione degli “Oscar” della musica.