Maddalena Corvaglia, quanto è alta: il segreto dei suoi look

Quanto è alta Maddalena Corvaglia? Il segreto della sua altezza e dei look favolosi.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maddalena Corvaglia

Da velina di Striscia la Notizia a concorrente di Tale e Quale Show 2026, Maddalena Corvaglia in questi anni ha fatto tanta strada, affrontando tante avventure diverse in televisione e restando sempre nel cuore del pubblico. Ma se conosciamo tutto sulla showgirl, c’è ancora qualcosa che pochi sanno: quanto è alta Maddalena Corvaglia?

Quanto è alta Maddalena Corvaglia

Classe 1980, Maddalena Corvaglia è nata a Galatina, in provincia di Lecce. La showgirl è del segno del Capricorno, essendo nata il 12 gennaio, ed è alta 168 centimetri. Cresciuta a Presicce, nel Salento meridionale, ha raccontato di aver costruito, sin dall’infanzia, un carattere determinato e forte, ma soprattutto una personalità che sa farsi notare.

Suo padre Salvatore era un noto avvocato, scomparso nel 1995 e suo fratello maggiore Tony ha deciso di seguire le orme paterne. Sua madre Maria Isabella era invece una docente. Sin da piccolissima Maddalena ha mostrato una grande propensione per il mondo dello spettacolo e il successo per lei è arrivato quando era giovanissima.

A soli 17 anni viene scelta come riserva per Miss Italia 1997, mentre nel 1999 inizia la sua avventura a Striscia la Notizia. Sarà proprio il tg satirico a regalarle una fama enorme in coppia con Elisabetta Canalis. Un’avventura terminata nel 2002, capace di spalancarle le porte del mondo dello spettacolo. Attualmente la showgirl è fra i protagonisti di Tale e Quale Show 2026 fra imitazioni e grandi performance.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Maddalena ha sempre vissuto con grande libertà e coraggio l’amore. Negli anni Duemila la sua love story con Enzo Iacchetti, con cui aveva 29 anni di differenza, fece molto discutere. Una storia d’amore importante, terminata nel 2007.

“Mi ha insegnato a condividere tutto con le persone che si amano e che si possono mostrare anche le proprie debolezze. Con lui ho capito che non bisogna, per forza, essere sempre sorridenti e forti”, racconterà lei a Verissimo anni dopo.

Dal 2011 al 2017 è stata sposata con Stef Burns, chitarrista americano conosciuto per le sue collaborazioni con Vasco. Dal loro amore è nata Jamie Carlyn Birnbaum, ma dopo sei anni di legame, e un trasferimento negli Stati Uniti, Maddalena Corvaglia ha annunciato il divorzio. In seguito la showgirl è stata legata ad Alessandro Viani, noto imprenditore, mentre oggi è innamoratissima di Matteo Gracis, giornalista e scrittore che le ha rubato il cuore, regalandole una nuova felicità.

Come è cambiata Maddalena Corvaglia e il segreto dei suoi look

Appassionata di sport e amante dell’attività fisica, soprattutto se adrenalinica, Maddalena Corvaglia sfoggia un fisico mozzafiato. Così tanto che sembra che il tempo per lei si sia fermato dal periodo di Striscia la Notizia.

Il segreto dei suoi look è senza ombra di dubbio la capacità di optare per look sporty chic. L’ex velina infatti ama gli outfit decisi e grintosi, proprio come lei, arricchiti da colori forti e dettagli rock’n’roll, come giacche di pelle, borchie o accessori particolari.

Maddalena Corvaglia poi non rinuncia mai ai tacchi. La showgirl è alta 168 centimetri e si diverte spesso a sfoggiare modelli particolari di scarpe, puntando su quelle capaci di slanciare la figura.