Madame, Matilda De Angelis si schiera dalla sua parte dopo le critiche

Uno sfogo su Instagram è bastato per sollevare un enorme polverone e a rendere Madame, la cantante rapper che ha debuttato al Festival di Sanremo 2021, protagonista di asprissime critiche. Poche parole, in cui si lamentava dell’atteggiamento di alcuni fan, hanno infatti attirato l’attenzione. E, a schierarsi, non è stato solo il pubblico, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo e della musica.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Madame si è imposta prepotentemente come protagonista del panorama musicale italiano. I suoi brani sono tra i più ascoltati: la sua ‘Voce’, canzone cantata sul palco dell’Ariston, continua a risuonare in radio e la canzone ‘Marea’ promette di accompagnarci per tutta l’estate.

Un successo che ha comportato, per Madame, anche una maggiore visibilità. Non sorprende, quindi, che venga riconosciuta per strada e che le vengano richiesti autografi e selfie. La rapper, però, non ha gradito l’invadenza di un fan, che l’ha interrotta durante un pranzo con la sua famiglia, e si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. A parlare della vicenda, non solo gli utenti del web.

A commentare, infatti, anche Luca Argentero, che ha suggerito a Madame di accettare l’attenzione dei fan. La cantante ha invece trovato il sostegno di Ermal Metal, che tempo fa fu protagonista di una vicenda simile dopo essersi lasciato andare con un tweet. A schierarsi dalla parte della giovane rapper, anche Matilda De Angelis, che del Festival di Sanremo 2021 è stata co-presentatrice per una sera al fianco di Amadeus e Fiorello.

Non ha dubbi Matilda: Madame ha totalmente ragione. L’essere famosi, infatti, non dovrebbe comportare un minor rispetto della privacy dalla parte dei fan. Dopo aver affermato di aver sofferto anche lei per episodi analoghi che l’hanno riguardata, si è scagliata contro chi fomenta l’odio sui social contro una giovane ragazza.

Non è perché mi hai visto una volta in televisione – ha affermato Matilda – allora va tutto bene. Bisogna anche rispettare la privacy delle persone e capire che se quel giorno quella persona si è innervosita non c’è niente di male.

Grande, insomma, il supporto che la De Angelis ha voluto dare a Madame, che come lei si è trovata fin da giovanissima a fare i conti con i risvolti negativi della fama. La rapper sembra ormai determinata a mettere un punto definitivo alle polemiche, a voltare pagina e a dedicarsi solo alla sua musica. Tornerà a parlare di quanto accaduto e eviterà di cedere ad ogni forma di provocazione?