Lutto in Rai, il messaggio commosso di Mara Venier per Gian Piero Raveggi

Fonte: IPA Mara Venier, il messaggio commosso per Gian Piero Raveggi

Grande perdita in Rai: se n’è andato Gian Piero Raveggi, storico capo-struttura ed ex dirigente della rete pubblica. La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di dolore e cordoglio tra tutti i personaggi televisivi che avevano collaborato con lui, come Mara Venier, che all’amico ha dedicato un messaggio commosso su Instagram.

Morto Gian Piero Raveggi, le parole commosse di Mara Venier

Il mondo della televisione italiana ha perso un’altra figura importante: è venuto a mancare Gian Piero Raveggi, storico capo-struttura ed ex dirigente Rai. Il sevizio pubblico poche settimane fa aveva già perso Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi e marito della figlia di Mara Venier.

La notizia della scomparsa di Raveggi si è diffusa a macchia d’olio sui social network e sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio dei volti del piccolo schermo che hanno collaborato con lui, primo fra tutti quello della conduttrice di Domenica In, legata al dirigente da una profonda amicizia.

“Ciao Gian Piero, amico da sempre, settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci, abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose… Non ho parole”: queste le parole commosse di Venier a corredo di una foto che la ritrae insieme all’amico e al marito, Nicola Carraro. Un altro grande dolore per la conduttrice, che solo qualche settimana fa aveva detto addio al genero, marito della figlia Elisabetta Ferracini.

L’addio a Gian Piero Raveggi dei vip italiani

Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio diffusi su Instagram dei personaggi televisivi che lo hanno conosciuto e che gli hanno dedicato parole di grande stima. “Ciao Gian Piero, amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi” ha scritto Carlo Conti, condividendo una foto di Raveggi.

Grande dolore anche per Amadeus, che ha affidato a Instagram il suo messaggio di addio: “Purtroppo da oggi il nostro Grande Amico Gian Piero non c’è più… un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia. Ci mancherai”.

Non poteva mancare un ricordo di Simona Ventura, che con il dirigente ha condiviso un traguardo importante, quello della conduzione del Festival di Sanremo: “Non potrò mai dimenticare il nostro #sanremo2004. Se non ci fossi stato tu, la barca non sarebbe rientrata in porto. Ci eravamo ritrovati. Ci mancherai”.

Particolarmente toccante poi l’omaggio di Monica Leofreddi, che ha dimostrato quanto Raveggi sia stato una presenza importante per la realizzazione di molti programmi storici della Rai, sempre di sostegno per chi ha avuto il privilegio di lavorare insieme a lui.

“Il bene che ti ho voluto Gian Piero. Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l’amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene”, ha scritto sui social la conduttrice. Al suo dolore si sono unite tante amiche e volti noti del piccolo schermo, come Sabrina Salerno, Manila Nazzaro, Milena Miconi e Angela Melillo, che all’ex dirigente hanno dedicato parole d’affetto e di stima.