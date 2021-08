Luca Onestini con l’ex di Paolo Brosio dopo l’addio a Ivana Mrazova

Dopo l'addio a Ivana Mrazova, Luca Onestini riparte da Marialaura De Vitis , ex di Paolo Brosio. L'ex protagonista di Uomini e Donne e l'influencer sarebbero stati avvistati insieme nel corso di una serata. Il primo incontro sarebbe avvenuto durante un evento in cui era presente anche Raffaello Tonon, amico del modello ed ex protagonista del GF Vip.

Solo qualche giorno fa Onestini e la Mrazova avevano annunciato la fine del loro amore durato ben quattro anni. Una love story nata nel corso del Grande Fratello Vip che sembrava molto solida e felice, destinata a durare per sempre. Ad annunciare l'addio era stato proprio Luca che su Instagram aveva pubblicato un lungo messaggio. "È stata una storia d’amore stupenda – aveva spiegato – mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche".

Immediata la replica di Ivana che aveva smentito le parole dell'ex compagno. "Penso però che non ci siamo ‘aspettati e supportati’ - aveva scritto -. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima”. E ancora, un’altra stoccata all’ex: “In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate".

Protagonista di numerose puntate di Live - Non è la D'Urso per via della sua relazione con Paolo Brosio, Marialaura De Vitis avrebbe stregato Luca Onestini. La modella e influencer, dopo l'addio al giornalista, aveva iniziato una love story, finita poco dopo, con il rapper Lollo G. 22 anni e una carriera sui social, Marialaura era stata al centro di alcuni servizi delle Iene riguardo Medjugorje e la fede. In seguito la giovane aveva annunciato - sempre su Instagram - la scelta di interrompere la storia d'amore con il compagno di 42 anni più giovane.