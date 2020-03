Chi era Lorenzo Brino, star di Settimo Cielo

editato in: da

Baby star di Hollywood e attore amatissimo, Lorenzo Brino è fra i protagonisti di Settimo Cielo, serie tv di successo in onda in tutto il mondo. 21 anni e una carriera in ascesa, è morto a causa di un incidente stradale. A svelarlo Variety, secondo cui l’attore americano avrebbe perso la vita a Yucalpa, in California.

Era il 1999 quando Lorenzo Brino entrò nel cast di Settimo Cielo (7th Heaven negli Stati Uniti) insieme ai fratelli Zachary e Nikolas e alla sorella Myrinda “Mimi”. Lorenzo interpretava Sam Camden, mentre gli altri baby attori vestivano i panni dei figli più piccoli della famiglia televisiva. Brino rimase nel cast per oltre 138 episodi, conquistando il cuore dei fan di Settimo Cielo.

Lo show raccontava la vita quotidiana della famiglia Camden. A vestire i panni del papà e pastore della comunità, Stephen Collins, in seguito finito al centro di uno scandalo legato ad abusi su minori. Nel cast c’erano anche Catherine Hicks (Annie Camden), David Gallagher (Simon Camden), Barry Watson (Matt Camden), Beverley Mitchell (Lucy Camden) e Mackenzie Rosman (Ruthie Camden). La serie regalò un enorme successo a Jessica Biel, che prestava il volto a Mary Camden, lanciando la sua carriera e facendole incontrare Justin Timberlake, oggi suo marito.

La sorella Mimi ha ricordato su Instagram il fratello Lorenzo Brino con un lungo post pubblicato su Instagram: “Per il mio fantastico e pazzo fratello – ha scritto l’attrice -. Te ne sarai andato, ma è vero quando la gente dice ‘andato ma mai dimenticato’. Dire che sei stato una benedizione è un eufemismo. Hai portato luce a così tante vite e hai fatto così tanto con la vita troppo breve che hai avuto. Ho avuto il privilegio di crescere fianco a fianco con te per 21 anni assolutamente selvaggi. Credimi quando dico che a volte mi hai fatto diventare pazza, ma hai fatto anche parte di alcuni dei miei ricordi più cari. Sono così felice di sapere che ero tanto amata da te e che avrò sempre un angelo custode al mio fianco. Riposa in pace Lorenzo, ti amo adesso e ti amerò per sempre”.