Liz Hurley ricorda l’ex morto suicida: “Notizia devastante”

Steve Bing, produttore miliardario ex di Elizabeth Hurley e padre di suo figlio Damian, è morto suicida a 55 anni, lanciandosi dal 27esimo piano del suo grattacielo a Los Angeles.

La notizia ha fatto subito il giro del mondo, e immediate sono state le reazioni sui social dei vip che lo conoscevano, perché avevano lavorato con lui o ne erano amici.

Tra questi, a colpire è stato il messaggio molto provato della stessa Liz e di suo figlio Damian. Non così scontati, perché quando la modella era rimasta incinta, nel 2002, era cominciato una triste battaglia legale per il riconoscimento del figlio, che Bing sosteneva non fosse suo. Alla fine, tramite test del DNA, era stata riconosciuta la paternità dell’uomo, ma il bambino aveva preso il cognome della madre e non aveva quasi mai avuto rapporti col padre.

Adesso, però, la Hurley rivela sui social che si erano riavvicinati negli ultimi tempi e che l’ultima volta che si erano sentiti era stato proprio per il diciottesimo compleanno del figlio: “Abbiamo attraversato momenti difficili ma sono i bei ricordi di un uomo dolce e gentile che contano”, scrive Liz su Instagram, postando delle loro foto insieme e dandogli l’addio.