Liz Hurley, 55 anni e un fisico da ventenne: il suo segreto

Elizabeth Hurley a giugno 2020 compie 55 anni. L’ex modella e attrice, oggi anche produttrice stilista, non è stata particolarmente fortunata in amore (le sue relazioni sono tutte naufragate, anche in modo piuttosto burrascoso), ma di sicuro è stata benedetta da Madre Natura. Dotata di un fisico invidiabile fin da giovane, che le ha permesso di diventare famosa, ancora oggi che ha superato gli “anta” esibisce una silhouette da far invidia a una ventenne.

Liz posta frequentemente sul suo account Instagram foto delle sue campagne pubblicitarie e della sua vita quotidiana. L’ultimo video, pubblicato il 19 maggio 2020 dalla sua casa in Inghilterra, dove ha trascorso il lockdown, la vede fasciata in un micro bikini (della sua linea), mentre si allena con dei pesetti. Aggiungendo: “Ogni giorno così”, come a voler spiegare il segreto delle sue braccia toniche e definite. Bastasse solo quello…