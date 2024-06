Liz Hurley, 59 anni al top della forma (e un solo grande amore)

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Liz Hurley, 10 look che hanno fatto la storia della moda (come il Pin dress)

Ci sono delle star che sono un vero mistero della natura. E non è – non può essere solo – merito della chirurgia o di una vita privilegiata. Perché a quasi se non oltre i 60 anni sono più belle che a 20. Pensiamo ad Elle (Macpherson) che ha soffiato su 60 candelina il 29 marzo 2024, o a Demi Moore, che non è mai stata così bella e luminosa come oggi, a 61 anni compiuti. Per non parlare di Liz Hurley, che il 10 giugno ha compiuto 59 anni ed è semplicemente pazzesca.

Sicuramente bella ma non certo appariscente a 20-30 anni, quando era la compagna (cornificata) di Hugh Grant, negli anni Liz ha inanellato storie d’amore una più sventurata dell’altra. Ma la sfortuna in amore è andata di pari passo con la sua trasformazione in donna bellissima e affascinante, quasi più seducente oggi che da ragazza.

Così Liz ha soffiato su 59 candelina, il 10 giugno 2024, più radiosa e in forma che mai. E a dimostrazione, ha postato sul suo account Instagram il video di un sexy servizio fotografico che la vede indossare un reggiseno tempestato di gioielli e una minigonna abbinata.

Oggi Liz, ufficialmente single, ha occhi per un solo uomo: il figlio clone Damian che l’ha diretta nel film uscito quest’anno Strictly confidential, thriller erotico in cui Liz interpreta alcune scene piccanti, che non l’hanno assolutamente messa in imbarazzo, anzi. Ha detto il figlio-regista: “Non abbiamo nemmeno usato un coach per le scene di intimità, eravamo tutti a nostro agio”.

Per quanto riguarda invece il suo segreto per la sua eterna giovinezza, Liz si ostina a dire che si può riassumere in due parole: idratazione e alimentazione. Ovvero: l’idratazione costante e ripetuta del corpo e della pelle, sotto forma di liquidi ingeriti durante il giorno e di reiterate applicazioni di creme idratanti.

Per quanto riguarda l’alimentazione, ha detto: “Mi piace il cibo semplice, naturale, a portata di mano. Non mi piace molto il cibo con prodotti chimici o additivi. Quando sono a casa in campagna, cerco sempre di mangiare cibi coltivati ​​localmente. E questo vale anche per carni e verdure”.