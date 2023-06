Icona di bellezza e sensualità, Liz Hurley sembra aver fatto un patto col diavolo: bella come a vent'anni, l'attrice è sempre più affascinante e per lei gli anni non sembrano passare . Amante delle paillettes e dei look appariscenti - ma mai volgari - Liz Hurley ha una vera e propria passione per il rosa, che sfoggia spesso sui red carpet di tutto il mondo.